陳世軒議員籲新莊國泰國小舊址活化幼兒園 侯友宜諾評估

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/25 14:16

〔記者黃子暘／新北報導〕台灣地狹人稠，市議員陳世軒今（25）日總質詢表示，新莊公立幼兒園資源供需失調，建議市府將預計遷校的新莊國泰國小舊址活化為旗艦型幼兒園，該地交通佳、面積足，更有車道可供家長接送時駛入，孩子更安全；新莊中港國小苦無室內體育館，呼籲市府規改建體育館並評估附設地下停車場，紓解校區與周邊停車資源壓力。市長侯友宜允諾請相關單位評估二案。

陳世軒說，新莊公幼供需失衡，新莊區3至5歲學齡幼童約9495人，公幼僅供3403個名額，公幼供給佔比僅約35%，許多家長只能將孩子轉送私立或跨區就讀，看到板橋新月、浮洲旗艦型幼兒園都覺得好羨慕，國泰國小校地面積約1500坪，交通便捷，位處中正路、中環路交界，鄰近捷運輔大站與多條公車路線，還有自有車道，家長可開車進校接送，不影響周邊交通，孩子也更安全；去年他便要求市府提出國泰國小活化可行性報告，考量新莊當前公幼名額嚴重不足，建議將國泰國小舊址轉型為旗艦型幼兒園。

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陳世軒說表示，新莊、泰山塭仔圳重劃區開發後，保守預估將新增10萬人口，公幼需求只會更緊繃，國泰國小預定將於2031年遷入塭仔圳，且地政局評估現有三棟大樓並無安全疑慮，他認為可改裝符合幼兒園需求；國泰國小舊址預計82%劃為公園用地，依照「都市計畫法」第30條第2項規定，公園用地可以作多目標使用，建議設置公幼，遷校時即可無縫接軌啟用，盼市府儘速規劃設計與可行性評估，縮短舊址閒置期。

侯友宜表示，公幼或公共托育都可以考慮，旗艦型幼兒園不會只在板橋蓋，會尋覓其他行政區適合地點新建；這塊地在都市中心，可以銜接周邊地區需求，責成教育局、地政局儘速評估，若可行，屆時遷校也可順利銜接。

另外，陳世軒指出，新莊僅剩6所國小沒有室內體育館，師生規模近2000人的中港國小僅有風雨操場，市府應評估改建室內體育館與附設地下化停車場量體，因應周邊2萬6000人口的停車需求，更可紓解校區、周邊社區長期停車亂象，也有助紓緩附近體育園區球賽時車格一位難求的狀況。

侯友宜說，新莊人口未來只會多不會少，針對議員建議，責成相關單位優先評估。

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