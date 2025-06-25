教師甄試屢傳不公不法 全教總要求檢討制度加強監管

全國教師工會總聯合會今天指出，近期教育現場教師甄選的辦理程序，頻傳不公不法亂象，包括要求兼任行政職務、試教評分極端低分等。（記者楊綿傑攝）

2025/06/25 15:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕全國教師工會總聯合會今天指出，近期教育現場教師甄選的辦理程序，頻傳不公不法亂象，包括要求兼任行政職務、試教評分極端低分等，呼籲教育部及各地方教育主管機關立即採取行動，全面檢討教師甄選制度，強化監管作業。

全教總理事長侯俊良指出，教師甄選作為教育人員工作權取得與學校教育品質的關鍵門檻，理應專業導向，秉持依法行政及公平、公正、公開原則，卻屢遭不當操作或疑似人為因素介入，損害教師權益及學生學習權與受教育權。

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其中，侯俊良提到，依規定，學校行政職務由校長就專任教師聘兼任或職員專任，但近年有學校將「兼任行政職務」列為教師甄選類科別，納入教甄簡章。如桃園市、新竹市都曾出現過；而台北市某高中，也正以相同手法辦理總務主任與圖書館主任甄選。主次顛倒的以兼任行政職務為甄選主體，未依學科別進行專業評量辦理教師甄選，淪為「通才競爭」。

此外，全教總法務中心執行長林金財則提到，近日某校複試階段試教項目，以商業管理群部定必修之專業科目經濟學為試教範圍，出現部分考生於試教項目獲得極端低分之情形，引人揣測其間是否有「人為操控、不當介入」之嫌，戕害甄選之公正性與公平性。

侯俊良強調，教師甄選的公平性與專業性，是教育品質的命脈，當前甄選亂象不僅侵害教師權益，更動搖社會對教育的信任。上述不法及不公之亂象，反映教育主管機關長期疏於監督與規範，主管機關有責任確保甄選過程公平透明，並對違失行為進行調查與改正，也須訂定合理評分規範，並杜絕以教師甄選程序偷渡行政職務進用佔缺。

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