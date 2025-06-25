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    替代役男頂烈日進行垃圾分類引熱議 彰化鹿港清潔隊回應了

    鹿港鎮清潔隊紙容器堆置區，因為要出動夾子車來夾，採露天堆放，但三面有水泥牆。（民眾提供）

    鹿港鎮清潔隊紙容器堆置區，因為要出動夾子車來夾，採露天堆放，但三面有水泥牆。（民眾提供）

    2025/06/25 15:13

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮清潔隊替代役男被分派做紙容器分類回收作業，由於回收場地完全沒有棚子，家屬陳情高溫日曬4小時並不合理。鹿港清潔隊表示，先前曾分配辦公室文書等工作，但都沒有執行完成，經雙方協調才調整紙容器分類，可以利用陽光較小、有牆面遮蔭時段來做。

    替代役家屬指出，兒子進入清潔隊當替代役，對於被分配去做資源回收細分類工作並沒有意見，但應該是有合理的工作環境。因為全場其它資收物分類都有搭棚子，就只有紙容器因為要用夾子車來夾，必須是露天放置，但台灣夏天酷熱，每人每天就要分類撿拾6個太空包，在高溫曝曬4個小時，誰能受得了。

    替代役家屬表示，替代役男不是廉價勞力，希望能夠設置遮雨棚與電扇，改善工作環境。

    鹿港清潔隊強調，替代役剛分發到隊上服役時，起初是分配辦公室的文書與資料整理，後來也有調整去做資收物的細分類，由於沒有執行完成，經過雙方協調溝通，役男也同意去做紙容器的回收與分類。

    鹿港清潔隊表示，役男只要做好規定的事項就可以休息，起初役男回收紙容器的分類工作1小時就可以完成3大包的太空包。雖然紙容器堆置區沒有遮雨棚，但上下午時段都會有陽光照到水泥牆產生的陰影區，役男可以挑陽光較小、有陰影區再做就可以了。

    鹿港清潔隊強調，該隊部除了紙容器堆置區是露天，還有婚喪喜慶收運資收物堆置區也同樣是露天的，婚喪喜慶資收物由臨時人員進行細分類，臨時人員會選陽光較小的時段去做，不然就是在遮陽傘底下完成工作。

    鹿港清潔隊大部分的資收物細分類區都有棚子。（民眾提供）

    鹿港清潔隊大部分的資收物細分類區都有棚子。（民眾提供）

    鹿港清潔隊替代役男每天要撿拾分類紙容器6大包太空包。（民眾提供）

    鹿港清潔隊替代役男每天要撿拾分類紙容器6大包太空包。（民眾提供）

    鹿港清潔隊除了紙容器以外，婚喪喜慶資收物堆置區也是露天，臨時人員會利用陰影區或是遮陽傘來進行分類。（鹿港清潔隊提供）

    鹿港清潔隊除了紙容器以外，婚喪喜慶資收物堆置區也是露天，臨時人員會利用陰影區或是遮陽傘來進行分類。（鹿港清潔隊提供）

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