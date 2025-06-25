三重機捷A2a、A5a站體早預留遲未動工 捷運局：將視系統更新一併納入爭取

新北市議員李翁月娥今（25）日在議會質詢時批評，三重機場捷運A2a、A5a站自2017年辦理地方說明會以來，迄今已過8年，站體預留卻遲無進度，質問市府到底做不做？（記者羅國嘉攝）

2025/06/25 15:03

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員李翁月娥今（25）日在議會質詢時批評，三重機場捷運A2a、A5a站自2017年辦理地方說明會以來，迄今已過8年，站體預留卻遲無進度，質問市府到底做不做？捷運局長李政安回應，市府會持續關注桃園市檢討評估結果，若確有系統更新計畫，將一併爭取A2a及A5a增站計畫併同納入推動。

李翁月娥指出，A2a站鄰近穀保家商、二重國中、二重國小、東海高中及三重商工等校園密集區，周邊直徑僅500公尺內即有大量學校與住宅人口，且捷運北車至A2站僅2公里，A2站至新北產業園區為3.8公里，明顯與現有機捷其他車站密度一致，完全具備設站條件。不過她痛批，三重人口密集，交通需求強烈，現在站體都已經預留了，卻放著不做，質問侯友宜到底做不做？

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市長侯友宜指出，A2a、A5a兩站因增站涉及新舊號誌系統銜接有安全疑慮，認為經費需146億元，考量整體效益後認為有待評估，加上機場捷運的機電系統若要更新，仍需等待交通部釐清工期與規劃方向。他呼籲中央應儘快針對設站必要性與可行性做出決定，「至少給個時間表，不能永遠拖著。」

李政安則說，機場捷運A2a站及A5a站增站計畫，交通部審查表示因增站涉及新舊號誌系統銜接有安全疑慮，建議將全線號誌更新。市府認為經費過高且已逾越地方政府權責，於2023年1月函請交通部本於權責推動。交通部於2024年3月11日函覆表示此案現階段推動有實務上困難，後續待機場捷運系統重置時市府將請交通部本於權責適時推動。

李政安表示，目前機場捷運疫情後加上TPASS實施後，運量提升再加上機場捷運延伸中壢案，桃園市政府已在評估增加車輛購置及因應整合與更新號誌系統，市府會持續關注桃園市檢討評估結果，若確有系統更新計畫，將一併爭取A2a及A5a增站計畫併同納入推動。

捷運機場線預計新增A2a站跟A5a站。（圖由新北捷運局提供）

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