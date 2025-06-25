阿里山夏季避暑熱點 台灣好行搭乘率達9成

阿里山國家森林遊樂區氣候涼爽，許多遊客夏季上山避暑。（記者王善嬿攝）

2025/06/25 13:44

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣阿里山國家風景區氣候涼爽，許多民眾夏季避暑，搭乘「台灣好行」到嘉縣山區旅遊，其中阿里山線搭乘率達9成最熱門；為推廣永續旅遊，阿里山國家風景區管理處推出「樂遊阿里山，搭好行獎不停」活動，6月25日起至9月24日，遊客搭乘台灣好行阿里山線、太平線、瑞里線，有機會贏得台北東京雙人來回機票大獎。

阿管處長黃怡平表示，阿里山日前獲《紐約時報》評為今年全球最值得造訪52處景點的第19名，是台灣唯一上榜旅遊目的地。阿里山具豐富自然生態、人文資源及遊憩景點，鼓勵遊客搭台灣好行暢遊阿里山，遊客使用電子票證，如悠遊卡、一卡通、icash、超商車票或阿里山EASY GO優惠套票搭乘好行路線，完成簡單線上登錄與問卷，就能參加抽獎。

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阿管處表示，近1年統計，「台灣好行」嘉義縣山區路線搭乘率，以阿里山線8至9成最熱門，其次為太平線搭乘率有6成、瑞里線搭乘率約3成；為推廣永續旅遊、便利交通及促進地方觀光，邀請全台民眾搭乘「台灣好行－阿里山線、瑞里線及太平線」。

阿管處表示，活動自今起到9月24日，將舉辦3次抽獎，得獎名單分別於8月15日、9月15日、10月15日公布於「阿里山新印象」臉書粉專，旅客每搭車1次可抽獎1次，未中獎者還能自動累計參加下次抽獎。最大獎包含中華航空台北—東京雙人來回機票、阿里山賓館雙人住宿一晚，還有台灣好行紀念毛巾、優惠套票、環保餐具組、防水盥洗包、喔熊一卡通及喔熊自動傘等限量好禮。

瑞里社區發展協會理事長許永暲說，雖然已過螢火蟲季節、目前瑞里地區螢火蟲較少，然而因夏季平地氣溫高達攝氏33、34度，許多遊客7、8月到瑞里避暑，喝咖啡、品茗，瑞里景點包含圓潭自然生態園區、雲潭瀑布、蝙蝠洞、青年嶺，健身又消暑。

圓潭自然生態園區綠意盎然。（記者王善嬿攝）

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