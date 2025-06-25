2025關子嶺夏日山車祭7/18登場 清涼創意大賽好獎多

關子嶺夏日山車祭將於7月18日登場，韓國啦啦隊員女神趙娟週（前右3）活力亮相代言。（記者王涵平攝）

2025/06/25 13:21

〔記者王涵平／台南報導〕2025西拉雅夏日好Chill活動開跑，關子嶺夏日山車祭將於7月18日登場，19日舉辦「夏Chill清涼創意大賽」，冠軍除了獎金還可享山景雙人溫泉套房住1晚，邀請全國民眾一起來關子嶺避暑。

西拉雅國家風景區管理處今日舉辦「2025西拉雅夏日好Chill-關子嶺夏日山車祭」記者會，韓國啦啦隊員女神趙娟週活力亮相代言，與大家一起在關子嶺搶先體驗「山」星級的台版冰（調飲）與火（泥漿溫泉）。

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西拉雅管理處長許主龍表示，溫泉是一年四季都適合體驗的健康休閒活動，不是只有冬天，關子嶺夏日山車祭7月18日下午4時30分起進行，當天將安排東方藝術團暖場表演，並與山車一同巡行，歡迎大家一起報名山車拉行活動，報名自即日起開放，限額150位（額滿為止），報名成功並全程參與活動的前150名民眾，除了可獲得喔熊擴香石與消暑的視覺打卡紀念拍拍扇，前50名還可獲得紀念浴衣1件。

此外，當天只要COSPLAY不動明王的裝扮（限額20名），就能獲得首度曝光的灰熊熊音樂娃娃與攝影師專屬拍攝時段，還能再享有20元加購泡湯券的超值優惠，活動參與者可於活動結束後兌換「西拉雅Chill Chill集點GO」點數10點，馬上取得抽Airpods、仙境住宿券的機會。

另，7月19日舉辦「夏Chill清涼創意大賽」，邀請參與各大國際市集的調飲師，仿造「黑白大廚」的神祕箱，以象徵關子嶺泥漿溫泉的灰色箱子與西拉雅芒果等產物的黃色箱子為代表，用運氣選定食材、用技藝決定成績，開放20組名額有請各路調飲好手前來爭霸。活動詳情可關注西拉雅國家風景區管理處網站或臉書粉絲專頁。

2025西拉雅夏日好Chill活動開跑，關子嶺夏日山車祭將於7月18日登場。（記者王涵平攝）

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