高鐵95％營收來自票價「何時漲價」？ 史哲：每年都有評估機制

台灣高鐵董事長史哲25日出席立法院交通委員會，就「交通部觀光署、國營台灣鐵路股份有限公司及台灣高速鐵路股份有限公司人事調整及新任首長之業務展望」進行專題報告，並備質詢。（記者塗建榮攝）

2025/06/25 13:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕立法院交通委員會今天（25日）舉行專案報告，高鐵公司新任董事長史哲接受媒體聯訪，被問及何時要漲車票價格？史哲表示，每年都有檢討評估機制、也對董事會負責，票價也都在檢討評估中，有變動會詳細報告。

史哲表示，高鐵除了是公共服務外，也落實公司治理，公司營收超過95%是來自票價，自然每年都會有檢討和評估機制，都是例行制度。

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另外，交通委員會上很多立委質疑史哲沒有相關交通、工程和管理經驗，卻接任高鐵公司董事長。他表示，高鐵有不同階段，現在並不是興建期、不是剛開通時的篳路藍縷期間，也不是疫情中的運量暴跌期間，「現在是復甦和面對新局的期間，綜合性管理是高鐵未來面對新局很重要的任務」。

史哲表示，他除了文化和藝術外，他也有相當多和招商、軌道建設、港灣開發等經驗，他會善用他與政府溝通的經驗，今天也提出「高鐵2.0」方案，面對高鐵未來10年、20年的營運。

對於未來高鐵東延到宜蘭、南延到屏東，史哲表示，這些是國家政策，路線規劃、土地徵收等事項由主管機關交通部鐵道局進行，高鐵公司作為唯一累積最多興建營運經驗，自然不可能不參與其中，但如何分工參與？會依照交通部整體規劃來進行。

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