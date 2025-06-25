批「準公共化政策」成為劣質私幼續命 工會要求教育部檢討制度

全國幼教產業工會批評劣質私幼藉參與準公共獲得政府補助「死而復生」，並聘用未具資格經驗的非專業人員，對教學品質有嚴重影響，更擠壓公幼招生空間，呼籲教育部檢討。（記者楊綿傑攝）

2025/06/25 14:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕政府自2018年起推動幼兒園「準公共化政策」，欲補足公立幼兒園量能不足、減輕家長育兒負擔。然而，全國幼教產業工會指出，劣質私幼藉參與準公共獲得政府補助「死而復生」，又有聘用未具資格經驗非專業人員的問題，對教學品質有嚴重影響，更會擠壓公幼招生空間，呼籲教育部檢討機制、強化監督。

全國幼教產業工會理事長許文菁提到，教育部建置準公共機制經費自109年的63億元增加至今年的218億元，但仍問題叢生，如教保人員流動率高、專業穩定性低，薪資即便於第三期有所提升，仍明顯低於非營利幼兒園，導致優質師資難以留任。

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工會理事林杏妃更指，準公共體系對教保人力的品質控管形同虛設，許多園所濫用《教保服務人員條例施行細則》第8條第1項，只要園所報請縣市教育局核准，即可聘用未具幼教背景、僅受短期訓練的大學畢業生擔任教學工作，使非專業人員大量進入教學現場，衝擊教保品質。

林杏妃提到，近5年每年平均有810人取得幼教師資格，其中654人進入教保職場，任職率80.8%；教保員每年平均有4252人具備資格，但實際任職僅約2138人，任職率僅50.3%。市場不缺人才，但有近半數以上的教保資格者不願進入幼教現場，與職場環境惡劣、制度失衡有關。

工會成員黃美月認為，國教署應立即公開調查資料，並要求各縣市統計準公幼中，經由第8條第1項聘用、未具幼教專業背景者的實際數量，以及違法事件中準公共幼兒園所佔比例，跟每年準公退場園所數量。準公應是協助過渡到普及公共幼教的橋梁，不應變質為補貼市場、延命私幼的工具。

許文菁表示，不排除向監察院檢舉主管機關失職，政府應全面檢討準公共制度，提升進入門檻、建立嚴謹退場機制，強化師資審查與品質監督，同時將公共資源優先挹注於公共化幼兒園體系，擴增招生名額、穩定教保人力、提升教學環境，讓優質、平價的公共化幼兒園真正成為家長與孩子的首選。

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