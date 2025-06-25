台灣米今年輸日上看萬噸 陳駿季：將鞏固長期市場

米屋智農與台灣優良農產品發展協會分別和日本當地廠商與通路簽署MOU。（記者楊媛婷攝）

2025/06/25 13:43

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣米品質高，已站穩日本市場，農業部長陳駿季今（25日）表示，今年輸往日本的稻米已逾8700噸，今年總體外銷量可望超過萬噸，未來會持續加強台灣米在日本市場市佔率，「不會只是因為日本缺米短期表現亮眼，台灣米要打的是長期市場。」

2025台北國際食品展覽會今起開展，農業部設置台灣館，在開幕儀式中，日本Central株式會社與米屋智農公司簽署稻米採購意向書，將持續供貨到日本主要零售通路，陳駿季見證儀式，陳駿季表示台灣米在日本已經有高知名度，未來將會更加強和日本通路商的鏈結，鞏固並開拓台灣米在日本的市場，並讓台灣米輸日常態化。

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陳駿季進一步指出，台灣米今年迄今輸日已超過8700公噸，今年總體外銷量上看1.2萬噸，台灣米目前在日本市場主攻高端市場，即使有關稅配額，但日本民眾也願意用更好的價格買台灣米，而這些輸日的台灣米通常都是採用契作以通過日本藥殘檢測，未來會持續擴大推動對接日本市場需求的契作。

目前國內一期作已經陸續採收完成，農糧署主秘陳立儀補充說明，今年是農業部推動一集二轉三加三稻米產業轉型措施的首年，目前一期作濕穀每百台斤平均價格達1100元，價格、產量都很不錯，目前民間米價也很平穩，並未因台灣米輸日量創新高而有波動，不過近年台灣各地也開始發展特色米，如高雄147號、台南16號等香米，這類特色米深受民眾歡迎，價格更好，目前國內的稻米庫存量非常充裕，也指出台灣米有豐富的蛋白質，呼籲國人支持台灣米。

世界動物衛生組織在5月底宣布台灣為傳統豬瘟非疫區，台灣是亞洲唯一非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟非疫區，陳駿季表示，之前台灣加工肉品已可輸日，日本民眾對台灣豬肉已有非常美味的印象，目前已啟動生鮮豬肉輸日談判，有許多通路商表達引進台灣生鮮豬肉的高度興趣，會努力盡快完成談判。

農業部在2025台灣食品展開設台灣館，以「食力升級、串聯世界」為主題，共有93家廠商參展，設置「農糧精品區」、「畜禽產品區」、「水產品區」、「調理食品區」、「農村好物區」5大主題區，陳駿季表示，產品不僅好多好買，也都有通過驗證，都可安心購買。

農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

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