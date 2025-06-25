台北動物園週六夜間延長開放來了 暑假入園「買三送一」

台北動物園週六夜間開放活動自7月5日起至8月23日，共八個週六夜。（台北動物園提供）

2025/06/25 13:26

〔記者甘孟霖／台北報導〕暑假到了！台北市立動物園今（25日）表示，眾所期待的週六延長開放將於7月5日登場，至8月23日共計8個週六夜晚，園區將延長開放至晚上9點。今年暑假週六「星光票」均一票價60元從下午4點30分售票至晚上8點，傍晚還有動物行為學院、主題動物保母講古等熱門活動；此外，7、8月期間購票入園集滿3枚電子戳章，可獲一次免費入園。

台北動物園表示，今年照往例於暑假週六延長夜間開放時間，7月5日至8月23日準備8個週六夜的「動物涼一夏」系列活動；炎炎夏日動物園大門廣場會定時開啟噴泉及步道噴霧為園區降溫，廣場上的噴泉多年來已成為許多大小朋友的私房戲水區，今年除了大門廣場的定期噴泉，還加碼在非洲動物區的斑馬活動場周步道，設計定時的「FUN雨淋」體驗活動，感受非洲天降甘霖的喜悅，大小朋友們不妨多帶套衣服到動物園涼快一下。

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「動物涼一夏」系列活動以「水」為主題，規劃8種與水域有關的物種主題，包含河馬、馬來長吻鱷、兩棲爬蟲、歐亞水獺、馬來虎、黑腳企鵝、亞洲象、紅毛猩猩；週六下午，先於每個物種活動場先和動物們見個面，觀察觀察動物們白天的行為活動，傍晚時分則輪到保育員登場，為大家說分明，分享動物的照養點滴、保育故事，以及適應環境調控體溫的秘訣，也包含保育員提供給動物們消暑的方法。

週六傍晚時分兒童動物區也會出現一陣騷動，家鵝們會跟著保育員走，像是列隊遊行般地帶遊客穿梭兒童動物區走到「動物行為學院」；而原本週日限定的「動物行為學院」，暑假期間配合夜間開放加碼週六場次，由學院裡的動物夥伴和保育員們為大家上課，分享動物行為的奧秘。

園方表示，今年也是動物園首次於夜間開放沙漠澳洲動物區，歡迎民眾帶著點心、自備野餐墊席地而坐，來場悠閒的下午茶或夜間野餐；沙澳動物區出口還有「夜FUN動物樂」體操帶動跳，讓小朋友伸展筋骨「放電一夏」。

此外，動物園暑假週六也與稅捐處合作推出「動物映像館」，現場捐贈雲端發票2張或園內販賣站今年7至8月紙本發票3張，就可體驗現場拍貼機；暑假也有限定集章活動，7月1日至8月底購票入園，就可到遊客服務中心參加活動，每次入園可獲得1枚電子戳章，集滿3枚電子章後可以在9月底前獲得免費入園1次。

台北動物園週六夜間開放活動自7月5日起至8月23日，共八個週六夜。（台北動物園提供）

台北動物園週六夜間開放活動自7月5日起至8月23日，共八個週六夜。（台北動物園提供）

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