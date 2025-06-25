桃園明年3/1起增加13里 文青里分出「文藝里」、「竹圍里」留名不消失

桃園龜山A7重劃區人口持續移入。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2025/06/25 13:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市人口持續增加，從升格前人口為205萬人，截至今年5月底已達234萬人，成長14.15%，戶數最多的龜山樂善里已破萬戶，桃市府民政局啟動分里作業，本月經桃園市議會審議通過，將於明年3月1日生效實施，共計增加13里，並採納地方意見，將文青里分出的里取名「文藝里」，因航空城被徵收的竹圍里，居民搬遷至安置街廓及安置住宅後，專案新增「竹圍里」。

桃園市目前有516個里，近年人口成長快速，尤其桃園、中壢、龜山、八德等區的新興重劃區，已有多里達到3500戶得分里標準，其中，戶數最多前3名為龜山區樂善里1萬1066戶、中壢區青埔里約9383戶及龜山區文青里6360戶。

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民政局表示，此次共有桃園區同安里、莊敬里、大有里，中壢區青埔里、過嶺里，龜山區樂善里、長庚里、文青里，八德區大和里及大園區南港里、田心里、大海里，總共12個里辦理分里，民政局於今年4月提報桃園市轄里編組調整實施計畫書至桃園市議會審議，並於6月20日經桃園市議會審議通過，將於明年3月1日生效實施，總計增加13里，將於2026年進行里長選舉。

其中，大海里分里案是因應航空城區段徵收後竹圍里合併至海口里，將原竹圍里的住戶以遷村的方式於大海里內的安置街廓及安置住宅區域範圍內，居民不希望竹圍里因此消失，因此專案新增「竹圍里」；另針對文青里新增「文善里」的名稱爭議，民政局也尊重地方意見，將文青里新增後的里名改為「文藝里」。

民政局長劉思遠表示，桃園市人口成長快速，桃園藝文園區、青埔特區、龜山A7重劃區等新興地區，因人口大量移入成為主要發展區，但行政區過於龐大，除里長、公務單位人力吃緊、不利市政發展，民眾權益也可能受損，桃園市升格後已辦理2次分里作業，2018年增加9里、2022年增加12里，此次分里後將增加13里。

中壢區青埔里長張茂土說，青埔人口不斷移入，長遠來看的確有必要分里，而且多幾個里長為民服務，品質也會提升，對民眾來說也是好事；龜山區樂善里長黃錦芳也說，「樂善里真的住了很多人！」樂善里位於龜山A7重劃區內，全里有1萬1066戶、逾2萬人，比復興區總人口數1萬3000人還多，是桃園市最大里，加上里內還有許多新建案，人口勢必還會增加，分里有其必要性。

大園區竹圍里因航空城徵收居民陸續遷移，竹圍街上空蕩蕩。（資料照，記者鄭淑婷攝）

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