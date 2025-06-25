台南虎頭埤暑假烤肉專案登場 3種菜單號稱史上最超值

南市虎頭埤風景區暑假期間，推出超值雙享烤肉專案。（南市觀旅局提供）

2025/06/25 13:17

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市虎頭埤風景區湖光山色，適合散步健行、水域遊憩，還有露營、烤肉。南市觀旅局表示，其中烤肉是遊客的最愛，不管是湖濱烤肉區或是竹林烤肉區，假日更是滿滿人潮，最適合全家親友歡聚以及公司同樂活動。即日起到8月31日止的暑假期間，推出超值雙享烤肉專案，有桶仔雞等3種菜單，還有烤肉蔬菜加倍，最低只要1800元，為史上最超值，大家千萬不要錯過。

南市觀旅局長林國華局表示，虎頭埤園區自去年中秋節推出烤肉活動廣受好評，為了回饋所有喜愛虎頭埤風景區的好朋友，今年暑假再加碼推出「虎頭埤暑假嗨嗨雙享烤肉專案」，特別推出兩大升級，首先烤肉蔬菜加倍，不但蔬菜種類更多元，數量也大大增加，要讓大家在盡情享受烤肉美食時，同時更加營養均衡。

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觀旅局表示，今年暑假「虎頭埤嗨嗨雙享烤肉專案」共推出1800元、2000元及含桶子雞的2800元種菜單，食材內容包括有桶仔雞（含拋棄式桶）、綜合蔬菜拼盤、秘製無骨雞腿排、可樂2000cc等多元組合，歡迎大家選擇自己最喜歡的菜單下訂，同時每種菜單都附上經典特調烤肉醬及南洋風味辣椒醬，還提供烤肉用具組，超值專案只在虎頭埤風景區限定推出。

南市虎頭埤風景區湖光山色，適合散步健行、水域遊憩，還有露營、烤肉。（南市觀旅局提供）

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