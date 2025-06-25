竹縣污水處理率全國第3高

新竹縣持續推動污水下水道的公共管線建設，去年底的縣內整體污水處理率是全國第3高。（記者黃美珠攝）

2025/06/25 12:31

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣人口持續往上竄，都市化的腳步也不斷加快，因應這個發展趨勢，率先在竹北、竹東積極建置污水下水道的公共管線並鼓勵接管，到去年底全縣接管戶已有19.04萬戶，整體污水處理率高達82.63%，僅次於雙北，是全國第3高，其中最近5年來的成長率是15.96%，高居全國之冠。

縣府工務處表示，污水下水道系統有3類，分是：供公共使用的「公共污水下水道」；供特定區域場所如大型社區、工業區以及還沒納入公共下水道範圍內區域用的「專用污水下水道」；以及依建築技術規則規定設置處理廁所或生活雜排水設施的「建築物污水處理設施」。但不論是哪一類，目的都是要讓各種廢水經由水資源回收中心處理後，才能放流回到河川，或者回收再利用。

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最近5年縣內污水下水道系統無論是接管率或是整體污水處理率能有前述成績，除了公共管線都能到達，不斷冒出的新建案也都配套有接管的設計，以及民眾越來越重視等都脫不了關係。

縣府主計處統計，到去年底，全縣污水下水道系統接管的19.04萬戶中，屬於公共污水下水道的接管率是29.73%，專用污水下水道接管率20.10%，建築物污水處理設施設置率則為32.79%，3類加總使得全縣整體污水的處理率達到了82.63%，在全國排名僅次於新北市94.46%、臺北市89.17%，名列第三，而最近5年的成長率15.96%更是全國冠軍。

縣內的污水下水道實際建設長度到去年底已有31.39萬公尺，集中在竹北跟竹東2個市鎮，而位於竹北、竹東的2座水資源回收中心，去年全年的污水處理量共1475萬4419立方公尺，比2020年成長了27.76%。

新竹縣從2021年起就先針對事業用戶開徵下水道使用費，去年更進一步全面開徵，成為全國第6個全面開徵的縣市，一年因此進帳約5000多萬，這筆收入除了用於維管下水道系統，也用於回饋水資源中心周邊的3個里。

縣府工務處表示，為了持續推動污水下水道系統的建置，他們已發包、正在擬定全縣相關的發展計畫當中，後續將依照計畫內容向中央爭取經費持續推動執行。#

新竹縣持續推動污水下水道的公共管線建設，去年底的縣內整體污水處理率是全國第3高。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府工務處表示，隨著污水下水道的公共管線都能到達，新建案配套有接管的設計等，讓他們在竹北、竹東推動的污水下水道接管率都不惡。（記者黃美珠攝）

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