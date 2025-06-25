澎湖郵局公益列車啟航 致贈湖西鄉公所弱勢族群生活物資

澎湖郵局關懷列車開抵湖西，捐贈列冊低收入戶生活物資。（記者劉禹慶攝）

2025/06/25 12:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣郵政協會暨澎湖郵局關懷、慰問獨居長者公益列車行至湖西鄉，由澎湖郵局副局長謝馨慧致贈，湖西鄉長陳振中代表列冊獨居長者受贈，並回贈澎湖郵局及台灣郵政協會感謝狀。

為傳遞社會溫暖，財團法人台灣郵政協會暨澎湖郵局，今（25）日在澎湖郵局二樓郵務科舉辦「關懷、慰問獨居長者」公益捐贈活動，捐贈 200 份生活物資，提供湖西鄉列冊獨居長者實質協助。湖西鄉長陳振中代表出席受贈，並回贈感謝狀，肯定台灣郵政協會與澎湖郵局投入在地公益服務。

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此次捐贈物資包含舒適抽取式衛生紙3串及台塑生醫酵素洗衣精3入，共計200份。物資捐贈儀式後，由澎湖郵局依各村實際列冊人數配送至各村辦公處，再由村幹事協助轉交予獨居長者，讓每一份溫暖確實送達有需要的村民手中。

澎湖郵局副局長謝鑫慧，指出，平時由郵務士利用勤務之便，關心各地獨居長者或弱勢長者居家生活，若長者們有需要便立刻協助。透過此次捐贈，希望社會上能有更多的關愛，讓我們的社會能達到「老吾老以及人之老」的大愛精神。 湖西鄉長陳振中感謝台灣郵政協會與澎湖郵局長期關注地方獨居長者，在日常生活上的照顧展現細緻用心，亦對弱勢族群房屋修繕，大大改善居住環境，強化對獨居長者的支持與照護，提供安全且有尊嚴的生活環境。

澎湖郵局副局長謝馨慧，致贈民生物資，由湖西鄉長陳振中代表接受。（記者劉禹慶攝）

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