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    首頁　>　生活

    「基泰大直」鄰損南側基地招商 將建16層大樓創百億價值

    「大直藏璽公辦都市更新案」，預計興建地上16層、地下3樓逾萬坪的住宅大樓。（台北市住都中心提供）

    「大直藏璽公辦都市更新案」，預計興建地上16層、地下3樓逾萬坪的住宅大樓。（台北市住都中心提供）

    2025/06/25 12:46

    〔記者何玉華／台北報導〕2023年9月基泰建設台北市大直工地施工失當，造成鄰近的民宅塌陷傾斜，東、南側鄰地被波及受損，繼東側基地「大直儒玉公辦都市更新案」4月底招商，南側基地「大直藏璽公辦都市更新案」也在今（25）日公告招商徵求出資者，兩案都由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者。

    住都中心指出，「大直藏璽公辦都市更新案」位於大直街以北、大直街94巷1弄以南、大直街124巷以西及大直街94巷以東所圍的完整街廓範圍，總計139戶，部分區域是大直基泰事件發生時緊急預防性撤離的地區，有若干建築物出現結構受損情形。經過一年半整合及模擬選配作業後，住戶參與公辦都更意願比例已逾90%。

    住都中心指出，大直基泰事件發生後，為避免重大災害發生並協助住戶重建家園，經市府辦理公辦都更意願調查達75%門檻，由住都中心啟動公辦都更相關作業。基地面積約1324坪，位於捷運文湖線大直站及劍南路站間，交會於大直街商業區與靜巷住宅區，周邊生活機能完整。

     住都中心說明，以2倍容積獎勵評估，並協助辦理都市更新耐震能力不足安全性能初步評估，得適用防災型容積獎勵，完成建築需求調查及模擬選配作業，住戶參與度高，可有效降低出資者前期溝通與規劃成本；預計興建地上16層、地下3樓約1萬400坪的住宅大樓，預計將創造逾百億不動產價值。

    相關新聞請見：

    基泰事件東側基地公辦都更招商 擬建17層住宅大樓

    「大直藏璽公辦都市更新案」係位於大直街以北、大直街94巷1弄以南、大直街124巷以西及大直街94巷以東所圍之完整街廓範圍。（台北市住都中心提供）

    「大直藏璽公辦都市更新案」係位於大直街以北、大直街94巷1弄以南、大直街124巷以西及大直街94巷以東所圍之完整街廓範圍。（台北市住都中心提供）

    「基泰大直」鄰損南側基地，今（25）公告招商徵求出資者。（資料照，台北市都市更新處提供）

    「基泰大直」鄰損南側基地，今（25）公告招商徵求出資者。（資料照，台北市都市更新處提供）

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