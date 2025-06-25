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    宜蘭急難救助金13年未調漲 縣府7月研商擬修正

    宜蘭縣急難救助金13年未調漲，縣府預計7月研商擬修正提高額度。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣急難救助金13年未調漲，縣府預計7月研商擬修正提高額度。（記者王峻祺攝）

    2025/06/25 11:57

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣各鄉鎮市公所辦理民眾申請急難救助金，符合資格者每筆核發2千至4千元，但隨著近年物價通膨，礁溪鄉公所認為救助金已13年未調漲，不敷使用。縣府社會處回應，7月將邀集各單位研商，擬修正調高救助額度，符合民眾需求。

    針對宜蘭縣民急難救助部分，縣政府訂定實施要點，並於2012年修正發布施行，急難事件視發生情況，由鄉鎮市公所核發急難救助金2千至4千元，但礁溪鄉公所在擴大縣務會議中提案，認為金額應該與時俱進調漲。

    礁溪鄉公所表示，要點實施至今已過13 年，因物價通貨膨脹年年提高，疾病住院醫藥費用也跟進調漲，民眾突發身體中風或癌症等疾病，所需住院醫藥費、手術費、照護費等金額龐大，一時難以負擔，為協助民眾解決困難處境，建議縣府修正急難救助金額度為2千至1萬元整。

    縣府社會處長林蒼蔡說，為爭取救助時效，縣府預撥救助週轉金交由各鄉鎮市公所核發，依要點實施每筆核發救助金額為2千至4千元，其中縣府負擔70％，鄉鎮市公所自籌30％。

    他說，救助金額確實多年來未調整，有關公所提案調高鄉鎮市公所救助額度部分，7月將召集各公所及相關單位研商討論，在蒐集各方意見後，會朝修正調高救助額度努力，期望達成共識決議，讓急難救助機制更符合民眾需求。

    林蒼蔡強調，衛生福利部現有提供強化社會安全網的急難紓困實施方案，建議鄉鎮市公所辦理急難救助前，可優先評估運用，急難紓困採速審速發，只要3個工作天，救助金額全由中央核發，經審符合者每案核發1萬元至3萬元。

    針對遭逢急難變故民眾，宜蘭現行救助機制，第一關先由各鄉鎮市公所審查申請案後核發每案2千元至4千元，經救助後仍陷於困境者，可轉報縣府再予救助每案3千至2萬元，若經評估仍須救助，會提報衛福部，經審符合者核發1萬元至3萬元。

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