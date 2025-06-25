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    花蓮「夏戀嘉年華」強撞7/26罷免投票日 陳世凱：有疏運需求會協助

    交通部長陳世凱今天在立法院受訪。（記者塗建榮攝）

    交通部長陳世凱今天在立法院受訪。（記者塗建榮攝）

    2025/06/25 12:29

    〔記者吳亮儀／台北報導〕第一波罷免投票日訂在7月26日週六，但花蓮縣政府日前公布其主辦的「夏戀嘉年華」在7月23日至27日登場，強撞罷免投票日，外界擔憂返鄉台鐵車票被搶光。交通部長陳世凱今天（25日）承諾，若有疏運需求一定會協助，但目前仍還未估算實際需求量。

    陳世凱今天上午出席立法院交通委員會，期間接受媒體聯訪，被問及花蓮「夏戀嘉年華」強撞罷免投票日，是否會要求台鐵加開列車？陳世凱表示，民眾若有疏運需求，交通部都有責任來協調，之前像是白沙屯媽祖遶境、桃園燈會等，只要有疏運需求，交通部都會協助，「到時候會看有需求的運量，但目前還沒估算」。

    另外，根據路透社報導，中華航空董事長高星潢表示，因波音787-9新機交貨延宕，部分老舊飛機的服役時間需要延長，可能還會向波音求取相關賠償金。對此，陳世凱表示，會尊重華航的權益。

    雙鐵董事長分別由鄭光遠接任台鐵公司、史哲接任高鐵公司，觀光署長也將由陳玉秀接任，交通部未來是否還會有更多人事異動？陳世凱表示，交通部有些人要退休，會有新的司長和局長要安排，但目前尚未定案。

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