南市交通事故分析：分心駕駛與高齡者成主要風險

台南改善交通環境，位於安平區國平路與建平七街路口綠底行穿線。（南市交通局提供）

2025/06/25 11:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市今年1至4月A2類交通事故受傷人數較去年同期減少268人，降幅1.3%，雖整體事故趨勢下降，但A1事故仍存風險。南市交通局分析發現，駕駛「恍神、緊張、心不在焉」以致肇禍比例偏高，以及行人死亡事故高齡者占多數。

南市交通局表示，以今年上半年（截至5月）事故數據觀察，南市A1（75件78人）事件中，因「恍神、緊張、心不在焉」等分心駕駛導致肇因占38.8%，占比最高，研判與駕駛習慣、精神狀態、個人因素高度相關。

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機車自撞死亡案件占28.2%、肇事者未持適格駕照案件占21.2%（當中有6人為高齡者），多為操控失誤、高齡者反應能力下降有關，而非道路本身問題；行人死亡事故占9.4%，有6成以上皆為高齡者，多與行人違規穿越行為與駕駛警覺度有關。然而，這些A1事故地點相當分散，尚無單一路段、時段或地區集中情形，有高度隨機性。

交通局長王銘德表示，市府除強化執法與工程因應外，也配合中央推動機車駕訓及換照制度，從源頭預防與環境優化雙向措施降低事故風險。今年截至6月15日，針對行人路口不停讓、違規停車與行人違規等項目共取締3萬5993件，年增率超過6成；針對機車違規案件取締超過8萬餘件，並同步落實大型車違規與無照駕駛查緝，達到事故預防效果。

交通局表示，近期A1事故多與分心駕駛、自撞、彎道失控及高齡駕駛有關，顯示駕駛習慣與身心狀況乃主要風險。提醒民眾出門切勿疲勞駕駛，且行經彎道應減速慢行及注意路況；亦請高齡長輩應依身體狀況評估行車安全能力，達75歲以上高齡長者務必洽監理機關換照。

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