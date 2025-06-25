危險物品無所遁形！機場安檢運用AI 航警局研發新系統

航警局指出，「X光影像AI辨識系統」目前已可辨識打火機類、刀類、工具類、噴罐類、電池類、槍（子彈）及爆裂物類等危安（險）物品，並包含大麻、K他命及MDMA等毒品，持續透過累積影像分析訓練，未來更可應用於爆裂物偵測、毒品查緝及航空郵包檢查，進一步提升安檢效能。（航警局提供）

2025/06/25 12:49

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為解決機場通關困境，同時提升安檢效能及紓緩安檢人力，航空警察局與科研單位合作，自主研發「X光圖檔影像AI數位分析系統」，將AI影像識別技術導入X光機行李檢查設備，目前已可辨識打火機類、刀類、工具類、噴罐類、電池類、槍（子彈）及爆裂物類等危安（險）物品，並包含大麻、K他命及MDMA等毒品，未來正式啟用後，將可協助安檢人員迅速辨識可疑物品，大幅降低人為誤判、縮減檢查時間，進而減少旅客排隊等候時間。

航空警察局局長廖恆裕表示，因應形形色色的危安（險）物品以及新興毒品層出不窮、走私毒品手法日益翻新，安檢設備及技術亦須與時俱進。為了強化檢查效率，航警局在去年初即著手AI技術的研發導入，今年研發成果已漸趨成熟，隨著技術持續更新，AI將扮演著未來安檢查驗的重要輔助工具，協助機場有效疏解人流壓力，有效保障旅客飛航安全及增進違禁物品的查緝效能。

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航警局指出，「X光影像AI辨識系統」目前已可辨識打火機類、刀類、工具類、噴罐類、電池類、槍（子彈）及爆裂物類等危安（險）物品，並包含大麻、K他命及MDMA等毒品，持續透過累積影像分析訓練，未來更可應用於爆裂物偵測、毒品查緝及航空郵包檢查，進一步提升安檢效能。

航警局表示，預期以每季新增辨識3種毒品及10種危安（險）物品為目標，持續開發精進。此外，AI辨識系統亦可整合各國不同的危安（險）物品等違禁品規範，透過影像與技術融合學習，建立預警機制，為全球機場提供更多元化的解決方案。

為迅速解決機場通關困境，同時提升安檢效能及紓緩安檢人力，航空警察局與科研單位合作，自主研發「X光圖檔影像AI數位分析系統」，將AI影像識別技術導入X光機行李檢查設備，有效識別危安（險）物品等違禁物。（航警局提供）

航警局指出，「X光影像AI辨識系統」目前已可辨識打火機類、刀類、工具類、噴罐類、電池類、槍（子彈）及爆裂物類等危安（險）物品，並包含大麻、K他命及MDMA等毒品。（航警局提供）

航警局指出，「X光影像AI辨識系統」持續透過累積影像分析訓練，未來更可應用於爆裂物偵測、毒品查緝及航空郵包檢查，進一步提升安檢效能。（航警局提供）

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