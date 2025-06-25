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    清涼一夏！ 苗栗市民廣場戲水區6/27起開放

    苗栗市公所將於6月27日起至8月31日啟用市民廣場戲水區噴水設施，時段為週二到週日下午4點到晚間8點，週一保養清潔。（圖由苗栗市公所提供）

    苗栗市公所將於6月27日起至8月31日啟用市民廣場戲水區噴水設施，時段為週二到週日下午4點到晚間8點，週一保養清潔。（圖由苗栗市公所提供）

    2025/06/25 12:22

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕為提供市民夏日消暑好去處，苗栗市公所將自6月27日至8月31日啟用市民廣場戲水區噴水設施，開放時間為每週二至週日下午4點至晚間8點，週一則進行保養與清潔維護，確保水質衛生與使用安全。

    市公所表示，戲水區設施豐富多樣，包括親子水舞、天上水、水簾凱旋門、棕梠樹戲水組、魔術跳泉與地雷區等，搭配絢麗燈光效果，打造視覺與聽覺兼具的清涼空間，適合親子一同享受戲水樂趣。

    為炒熱活動氣氛，市公所在開放前兩晚舉辦「星光親水夜」系列活動。6月27日「青春戲水夜」將邀請縣內國高中學生社團帶來熱力四射的勁歌熱舞，並由嘉盛社區發展協會舉辦「粄條DIY」體驗活動；6月28日「仲夏夜晚會」則邀請在地社區及社團接力演出，並由文聖社區發展協會舉辦「龍鬚糖DIY」活動。此外，優樂合唱團也將於兩晚演出，帶來夏夜音樂饗宴。

    市長余文忠歡迎市民攜家帶眷前往同樂，並提醒家長與小朋友務必遵守戲水相關規定，配合現場工作人員指引，共同維護戲水環境，讓每位使用者都能安心、安全地享受涼爽時光。

    公所表示，此次活動獲金樹營造公司支持，贊助20萬元園遊券，將於活動現場發放給民眾，每人限領一次，每份面額100元，數量有限，發完為止。活動期間，市民廣場右側路段將開放單側停車，請民眾留意周邊機關出入口，避免影響交通動線。

    市公所在開放前兩晚特別舉辦「星光親水夜」系列活動。（圖由苗栗市公所提供）

    市公所在開放前兩晚特別舉辦「星光親水夜」系列活動。（圖由苗栗市公所提供）

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