淡海輕軌二期第11次被交通部退件 新北：研議修正方案

淡海輕軌二期路廊朝河岸方案推動，但地方仍有不同意見。圖為完工示意圖。（捷運局提供）

2025/06/25 11:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動淡海輕軌二期建設計畫，原本規劃行經淡水老街，引起地方強烈反彈，2020年4月改為河岸方案推動，今年4月第11次提報交通部審查近日遭退件。新北市捷運工程局表示，有部分商家認為輕軌路廊距離商家太近，恐影響交通動線與車輛出入，將與民眾持續溝通，研議修正方案。

市府捷運工程局局長李政安今天在市政會議報告指出，「新北捷運1.0」已完成淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線3條通車路線，穩健營運，從2018年12月至今運量成長830%，將優化軟硬體設施，例如安坑及淡海輕軌導入AI，主動偵測自動派電梯，安坑輕軌降低列車停等次數，縮短行車時間等。

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李政安指出，「新北捷運2.0」代表施工中的捷運「7線齊發」，包含三鶯線已上線測試，將在明年通車；萬大中和線首列車運抵，隧道全部貫通；土城樹林線今年4月由新北接手自建，其中CQ880B標今天上網招標；環狀線南北環段在新北境內全面啟動；汐東線今年3月開工；基隆捷運基北同步先辦理高架段設計，土木建築工程分段發包；淡海輕軌二期先期工程已於6月開工，優先施作淡江大橋路口軌道，降低交通衝擊。

他說， 2013年2月行政院核定「淡海輕軌運輸系統計畫」綜合規劃報告，從第1期路網延伸至第2期，2020年4月27日決議朝河岸方案推動，全長3.3公里，設有6座平面車站，同年10月30日第1次提報交通部審議，今年4月21日第11提報，交通部6月4日退件。

捷運局說明，因地方民意反映，輕軌行經路廊距離河岸商店僅5到7公尺，擔心影響人潮與車流動線，除了妨礙行人通行，產生安全疑慮，商家車輛進出和卸貨也不方便，希望路線再往河岸邊移動。

捷運局表示，現有方案已召開地方說明會，和多數民眾取得共識，對於路線調整，由於捷運落墩處涉及河川治理與防洪，將和經濟部水利署第十河川分署討論，研議高灘地拓寬工程的可行性，並檢討法規，持續與地方溝通，研議合適方案再修正報告。

新北市捷運工程局長李政安今天在市政會議報告境內捷運工程進度。（記者賴筱桐攝）

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