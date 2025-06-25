桃園捷運綠線延伸大溪老街有譜 桃市府：力拼年底提報交通部審議

捷運綠線延伸大溪老街，沿線設置5座車站、總長度約7.9公里。（捷運局提供）

2025/06/25 12:20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園捷運綠線將延伸至大溪老街，市長張善政今（25）日主持市政會議表示，捷運工程局近日完成可行性研究，克服跨越大漢溪技術問題，將原規劃的綠線延伸至大溪河東，再延長至河西大溪老街，沿線將新增2座車站、總長度拉長至7.9公里，力拚今年底提報中央審議，爭取早日核定、早日動工。

捷運綠線為桃市府自辦的第1條捷運，串聯大園、蘆竹、桃園、八德等行政區，預計明年第1階段從機捷坑口站通車至G11藝文特區站，2028年再通車至G08景福宮站，2030年主線全線通車。

請繼續往下閱讀...

市府另規劃綠線延伸中壢、大溪，其中，綠線延伸中壢規劃自G01建德興豐站向西延伸至台鐵中壢車站，全長約7.2公里，基本設計成果已於今年5月獲中央審議通過，總經費361.5億元；而綠線延伸至大溪，原規劃自G01站沿建德路往南經埔頂路二段、一段、員林路一段銜接大溪埔頂轉運站，全長約4.33公里，沿線設置3站，全線採高架。

張善政表示，綠線延伸大溪可行性研究報告書於2021年1月提出，歷經數次交通部委員會議審查，為回應交通部審查意見，捷工局近日完成可行性研究後調整延伸方案，路線從大溪埔頂轉運站再向東南延伸至大溪老街，總長度拉長至7.9公里，全縣共有5座車站，將採中運量營運，估計總工程經費約418億元

張善政表示，調整延伸方案對大溪發展是非常重要的一步，除涵蓋大溪行政園區、大溪國中、至善高中、埔頂轉運站等重要交通節點，完工後可從大溪搭乘捷運直通桃園、中壢市區或轉往台北，同時紓解大溪老街觀光長年壅塞、停車位不足等問題，將力拼今年底提報交通部審議，更將全力爭取行政院核定，「也期待延伸方案是交通部請地方考慮，市府配合交通部建議進行調整，希望送交通部審查時能順利」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法