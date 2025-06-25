台南「鐸聲伴學獎」優等得主陳姿妤：為學生找到1把適合他的鑰匙

113學年度學習扶助績優，台南市教育局長鄭新輝（右4）頒獎表揚學習潛力獎學生。（記者洪瑞琴攝）

2025/06/25 12:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市府關照課業需要扶助的孩子，頒獎給學習扶助團隊、教師與學生，「鐸聲伴學獎」優等得主歸仁國中教師陳姿妤，現身說法分享經驗，努力為學生找到1把適合他的鑰匙開啟潛能。

陳姿妤畢業沒幾年，目前擔任代課老師，認真投入學習扶助工作，獲得學生們喜愛。陳姿妤說，跟學生互動方式之一就是遊戲化的分組教學法，例如透過「狼人殺」方式（桌遊推理遊戲），讓學生去推測這一段文意，過程中紙牌爭奪戰，讓學生去搶字卡，要搶字卡之前，他就要先了解字卡意思，懂得怎麼去運用，才可以幫這個小組爭取更多分數。

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陳姿妤認為，課程設計本身不是只是要讓學生學而已，老師也是在學生的回饋中成長，每1個回饋都是教學調整跟修正的重要關鍵，學生有無限潛力，還是需要幫忙找到1把適合他的鑰匙，幫他開啟潛能。

曾有位學生平時分數在59分及格邊緣，下課時候跟她分享這次段考分數70分，對其他人而言或許不多，但她聽到這句話很感動，多少有一點進步累積起來，那就是1個很大的進步點。陳姿妤說「每1個孩子，都能找到他適合的方式學習，我會一直努力做這件事情」。

忠義國小學生朱盈翰說，原本不敢開口，現在不只敢發表，還會自己找資料學習。另有學生表示，遇到困難時老師會叫他不要放棄，要有信心，數學也可以變得很好玩，「未來上國中，也會帶著老師的鼓勵，好好的學習」。

教育局表示，學習扶助即課後補救教學，透過科技化系統精準診斷學習需求，每校約5至20％學生測試，及早找出需要扶助學習對象，進行差異化教學輔導策略。是否接受學習扶助，仍由學生與家長自由決定，不會強制要求，目前接受度雖約3成左右，但老師可以個別化指導，不同於一般校外安親班，學生與家長普遍反映學習成效明顯。

「鐸聲伴學獎」優等得主歸仁國中教師陳姿妤分享經驗談。（記者洪瑞琴攝）

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