超細懸浮微粒PM0.1人體難防禦 環境部：交通是主要來源

環境部次長沈志修赴立法院報告PM0.1（超細懸浮微粒）的空污管制政策，點出交通污染是主要來源，將作為空品政策重要依據。（記者吳柏軒攝）

2025/06/25 11:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕近年全球發現超細懸浮微粒（PM0.1）的危害，環保與醫師團體更憂PM0.1恐入侵心肺血管增加疾病風險，環境部也關注並強調，移動污染源（交通）會產生PM0.1，未來將針對交通要道增設測站，建構監測制度擬定未來管制策略。

空氣污染管制從早期關注懸浮微粒（PM10，指10微米以下的粒子），到過去10年著重於細懸浮微粒（PM2.5），如今2021年世界衛生組織（WHO）都發現PM0.1納入，會增加全身性發炎、心血管及肺部等疾病風險；環境部今（25日）赴立法院報告因應歐盟管制PM0.1而我國空污管制政策如何精進、提升保障國人健康安全。

請繼續往下閱讀...

環境部次長沈志修指出，PM0.1約頭髮直徑的700分之1，人體無法防禦，容易進到肺部、血液，歐盟2021年開始關注，WHO也納入《全球空氣品質指引》，但目前PM0.1對健康影響的證據較少，尚未訂濃度限制，但有發現城市地區的交通等移動污染源是PM0.1主要來源，歐盟則要求會員國2026年開始監測PM0.1。

台灣方面，沈志修表示，在2023年底開始逐步部署北、中、南的PM0.1監測；並與台灣大學合作在台北市交通密集點設監測站，研究並顯示，交通車輛是台北市最主要的PM0.1來源，其濃度與交通流量變化高度相關；也與美國NASA與國內專家密集觀測，也在高雄初步研究發現，管制粒狀物前驅物硝酸鹽及有機成分是降低空污重點，也正式納入《空氣品質政策白皮書》，做未來空品政策擬定的重要依據。

立法委員陳昭姿點出，PM0.1主要是移動污染源，但中央設置的交通空品測站僅6座，無法如實反映；沈志修回應，全台空品測站中央有78站、地方34站，但專屬交通的測站僅11站確實不足，過去空污關注工廠煙囪等排放源，未來也將重視交通，初步台北將增設1站、台中2站、高雄會設3站。

環境部大氣司長黃偉鳴表示，PM0.1因為太細、質量極小，只能用每立方公分偵測多少顆粒數來呈現，如每立方公分有數萬顆PM0.1，來源可能來自車輛的排放尾氣，或輪胎摩擦顆粒等，但目前空品監測技術與健康影響、示警預警等都還待研究，歐盟則規劃1千萬人口設1測站，環境部現在提出討論，也可先提醒民眾盡量避免暴露在交通空污之下。

環境部報告PM0.1的調查與管制，提及最大來源是交通空污所致，提到將跨部會合作，包含提升公共運具、電動化與再生能源、植生淨化及營建低碳等方法來減污。（記者吳柏軒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法