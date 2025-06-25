新北三峽茶農連獲4大國際獎 世界舞台爭光

新北市農業局輔導茶農參加國際評鑑，以特色茶品獲得法國「世界茶葉大賽」及「世界油品大賽」、比利時「頂級美味大獎」、美國「繆思設計大獎」。（記者賴筱桐攝）

2025/06/25 11:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市農業局輔導茶農參加國際評鑑，以特色茶品獲得法國「世界茶葉大賽」及「世界油品大賽」、比利時「頂級美味大獎」、美國「繆思設計大獎」，新北市長侯友宜今天在市政會議表揚，肯定茶農在世界舞台展示台灣特色茶的文化底蘊，提升產業競爭力及品牌價值。

三峽區大埔製茶廠以高山烏龍茶獲得「世界茶葉大賽」金獎，為本屆清香球形烏龍茶類組的冠軍，同時又以苦茶油「千花一果」獲得「世界油品大賽」金獎。大埔製茶廠目前由第3代青農陳宣和與妻子姜慧姿共同經營，主力產製新北碧螺春綠茶、包種茶及蜜香紅茶，同時與台灣高海拔山區的茶農契作收購茶菁，生產球形烏龍茶與高山茶，每年秋季採收茶籽製作苦茶油。

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陳宣和分享說，耗費4至5台斤的茶籽才能製作1台斤高品質苦茶油，選用台灣原生種小果油茶並手工採摘、挑選茶籽，經陽光充分曝曬5天後脫殼取仁，全程以低於70℃的低溫冷壓技術榨油，保留苦茶油的香氣與滋味，榨油剩餘的苦茶粕做成清潔洗劑，落實循環再利用。

三峽區玉峯茗茶業以蜜香紅茶連續6年獲得比利時「頂級美味大獎」最高榮譽三星獎的肯定。玉峯茗茶業由三峽區製茶第6代的茶農周育成與妻子李秀峯經營。李秀峯表示，賽事評鑑使用礦物質含量高的歐洲礦泉水沖泡茶葉，與台灣水質特性不同，試泡發現茶湯容易減弱香氣並增加苦澀，因此製程透過充分發酵，確保茶樣發揮蜜香紅茶的蜜甜與醇厚風味。

新北市農會文山茶共同產銷推廣中心推出「茶生幾何」立體茶包禮盒，獲得2025年美國「繆思設計大獎」銀獎殊榮。推廣中心主任翁啟二說，「茶生幾何」的專利設計將外盒透過積木形式兩兩組裝，採用符合森林永續環境認證的再生紙印刷，呈現簡約美感及創意，降低產品包材的碳足跡，傳達環保永續的理念。

新北市三峽區茶農獲得4大國際獎項，市長侯友宜在市政會議表揚。（記者賴筱桐攝）

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