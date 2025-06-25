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    大台北今高溫恐破36度 山區、中南部防短延時豪雨

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/06/25 11:12

    〔記者林志怡／台北報導〕高溫持續不斷，今（25）日各地白天氣溫仍普遍可達32度以上，且中央氣象署提醒，今日中南部地區、山區需注意午後雷陣雨帶來的短延時強降雨，週六後則受南方雲系影響，南部、東南部整日有間歇性陣雨，其他地區仍以午後雷陣雨的天氣型態為主，熱帶系統發展時間則預計落在週末或下週。

    中央氣象署預報員李孟軒說明，今日各地普遍高溫32至35度，澎湖、金門、馬祖等離島也有31至33度，且大台北地區、中南部內陸地區、花蓮縱谷有機會出現36度以上高溫，且中午前後西半部地區、東半部山區有局部雷陣雨。

    此外，今明2天降雨熱區相似，中南部地區、北部山區有局部大雨，中南部近山區平地、山區可能有短延時豪雨，民眾若前往山區、溪流務必注意天氣變化。

    李孟軒說，週五仍是午後雷陣雨為主的天氣，南部地區、中部以北山區有局部大雨區域，週六後受到南方雲系北移，南部、東南部整日有間歇性陣雨，週日至下週一雨區擴大至中部地區，其他地區則仍是午後雷陣雨為主，但降雨範圍也會較前幾日擴大。

    此外，李孟軒提到，原位於太平洋海面上的聖帕颱風已經在今日清晨2時減弱為熱帶性低氣壓，目前位於日本南方海面，且強度持續減弱，對日本影響較小，另目前南海上有一處低壓，預計往西北方向、朝海南島及廣東前進，雖強度有發展空間，但相對有限，對台灣的天氣也沒有太大的影響。

    李孟軒說，菲律賓東方海面也有熱帶雲系消長，但目前還沒有明顯的對流發展起來，接下來數日觀察對流與環流發展情況，再行評估對台天氣影響，預估週末至下週機會較大。

    今日高溫預測。（圖為中央氣象署提供）

    今日高溫預測。（圖為中央氣象署提供）

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