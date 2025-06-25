台東森林公園門票7月起漲至80元 非縣民「一招」享免費入園

台東森林公園門票7月起調漲到80元。（記者黃明堂攝）

2025/06/25 10:40

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府為持續推動森林公園設施維護與品質提升，入園票價將做調整，成人票價由30元調整為80元，另有半票、團體票等優惠，縣民或在台東服務、就學者，仍維持免費，預計於7月1日上路。台東縣民維持免費，但就算非縣民，只要下載TTpush App並完成註冊，就可同享入園免費優惠。

縣府農業處說明，因應森林公園將近300公頃的維護管理所需，入園票價將自7月1日起進行調整，12歲以下孩童、設籍台東縣或於縣內服務、工作、就學或持有縣府製發的智慧卡證者，維持免費；遊客成人票價由30元調整為80元；12歲以上國、高中學生、65歲以上年長者，憑國民身分證為半票50元；20人以上團體，則有團體票每人60元。縣府說明，此次票價調整是因應設施維護與安全管理所需，並將挹注部分經費於園區改善及遊憩品質提升。

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農業處說明，沿往例，只要下載TTpush App並完成註冊，在入口處出示畫面，比照縣民免費入園，但要注意的是，並非單純下載，而是要完成註冊程序才可享有福利。

農業處表示，森林公園位於卑南溪口國家級濕地範圍內，具有防止風沙、景觀保安林生態及民眾遊憩的功能，縣府在近年投注大量經費改善園區相關設施，舉凡入口意象、公廁、親子共融設施及森林體驗場所等煥然一新，歡迎全國各地好朋友造訪台東時，能到森林公園體驗大自然療癒的魅力。

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