澎湖魚市場燕鷗群飛覓食 赫然出現繫放腳環鳳頭燕鷗

陳元斌在澎湖魚市場，拍攝到載有腳環鳳頭燕鷗。（陳元斌提供）

2025/06/25 09:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由於時令漁獲緣故，澎湖魚市場新近成為燕鷗覓食天堂，吸引許多鳥友前去拍攝，資深鳥友陳元斌拍攝時，赫然發現1隻鳳頭燕鷗，腳上有繫腳環N29，足旗上白下藍，根據澎湖野鳥學會調查組長鄭謙遜資料顯示，證實為2023年7月9日澎湖鳥會在望安後袋仔繫放。

時值澎湖小管、臭肉魚、巴朗與丁香魚的產季，漁船每天出海作業，清晨返港銷售魚貨，成群的燕鷗會出現在港區飛翔，漁民在出船吊掛魚貨或清洗網具時，多少都會有魚貨掉落港區、碼頭或岸際，甚至飛翔在船隻的四周爭相覓食。

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澎湖縣政府農漁局表示，每年的4至9月間是保育類的燕鷗等夏候鳥棲息產卵繁殖的季節，在頭巾嶼、後帝仔嶼、貓嶼、鐵鉆嶼、錠鉤嶼、雞善嶼、姑婆嶼、小白沙嶼、澎澎灘等南、北海的有、無人島上的島嶼、岩壁、岩礁、海岸、沙洲、沙灘地等，都可看見成群的燕鷗非常壯觀，因此業者推出巡航賞鷗行程。

目前在澎湖北海及南海，被餵食而能形成觀光效益的海鳥，以鳳頭燕鷗為主。鳳頭燕鷗習性比較親人，甚至利用人們漁撈、箱網養殖及市場海產作業來取食，已跟人類產生共生現象。順勢加以利用 導向觀光餵食，發揮經濟效益、共生共榮，應是樂觀其成。

澎湖最大魚貨集散地澎湖魚市場，不少漁民拋棄的下雜魚或是不要的魚貨，常引發燕鷗爭食，還有在冒出水面上呼吸的烏魚，更是燕鷗最愛，經常可見燕鷗俯衝入水捕捉烏魚驚險時刻，吸引許多攝影師用鏡頭捕捉剎那間的永恆畫面。

澎湖魚市場堆置的下雜魚飼料，成為燕鷗覓食的最佳地點。（記者劉禹慶攝）

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