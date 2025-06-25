巨大冷心低壓明後通過台灣 午後大雷雨炸裂機率增

台灣東方的巨大冷心低壓，通常只能在衛星的水氣頻道雲圖中看到它，可以看到具有旋轉特徵的雲層分布。（NOAA）

2025/06/25 09:57

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天氣持續炎熱，很多地方都有34-36度的高溫發生，局部單點甚至有37-38度或以上的高溫，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，連日高溫對於身體健康的影響很嚴重，未來一週高溫持續，不過，位於台灣東方的巨大冷心低壓接近，明後天（26、27日）將通過台灣，帶來大氣不穩定，大雷雨機會提高。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，高溫不退的情況可能還要再延續一陣子，由於，暫時沒有顯著的天氣系統影響，短時間內（5-7天內）溫度可能都不容易有明顯下降的機會，天氣型態還是維持午後雷雨為主。

請繼續往下閱讀...

不過，南海擾動「96W」水氣被帶上來，今午後熱對流降雨預估比起前兩天來說要明顯許多，有出現局部大雷雨的機會，注意對流發展後也較容易往西半部平地擴展；除此之外，台灣東方的巨大冷心低壓（Cold Core Low）接近，明後兩天就會通過台灣南端，週六（28日）進入中國華南地區後逐漸減弱並且遠離。

冷心低壓通過會導致大氣的不穩定度提高，尤其是接近陸地時再配合地形、熱力作用或是其他的次環流共同作用，容易產生旺盛的熱對流系統帶來大雷雨現象，到週末期間（28-29日）前都要注意熱對流發展情況，特別是在各地山區以及西半部地區。

吳聖宇指出，預估7月上旬在菲律賓以東到關島附近海面有熱帶擾動發展的機會，大趨勢來看仍將趨向台灣以東、琉球以南海域的可能性高，但是目前因為實際的擾動雛形還沒有形成，要等到擾動雛形比較明確後，才有可能真正預估到底會不會影響台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法