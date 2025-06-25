蔣萬安取經巴黎單車政策成果 何孟樺：2年半只推出Youbike前30分免費

民進黨台北市議員何孟樺。（資料照）

2025/06/25 10:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長蔣萬安出訪巴黎，於當地6月22日率團隊市政廳前的共享單車系統Velib，大讚巴黎多年來積極打造行人與自行車友善的交通環境，成效令人印象深刻，期盼將寶貴經驗帶回台北，邁向「宜居永續城市」的願景。對此，民進黨台北市議員何孟樺表示，如果蔣市長真心想要推動自行車運輸。那麼，他在看了紐約、看了新加坡之後，就應該加速來做了，但蔣市長並沒有這樣做。如今到了巴黎，才想起「值得借鏡學習」，不免讓人感到，蔣市長是不是又是說說而已？

何孟樺在臉書PO文表示，蔣萬安市長前幾天在巴黎市政廳旁的里沃利街（Rue de Rivoli）自行車道擺拍，終於不用害怕騎腳踏車違規被議員抓包的他，讚嘆巴黎的人本交通，在社群媒體寫道「巴黎共享單車 Vélib 和台北的 YouBike 很相似，道路上清晰可辨的自行車道能有效提升騎乘安全與舒適性，值得借鏡學習。」蔣市長言下之意，似乎是想要在台北市推動自行車道的建設，但，這到底是蔣市長的真心話，還是場面話？

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何孟樺指出，數據會說話，我們不妨直接看看，蔣市長上任兩年半以來的實際成績！事實是，從2022年到今年五月底，台北市只增加了8.47公里的自行車道，其中還有一部分是在議會不斷質詢下，柯前市長才在任期最後幾年規劃的！反觀巴黎，光是為了籌辦2024年巴黎奧運，就設置了將近60公里的自行車道，以連接各個奧運場館與巴黎重要景點，蔣市長在行程中多次碰面的Anne Hidalgo市長，不僅在第一任期便推出1.5億歐元（約當51.3億台幣）的六年自行車計劃，建設了超過300公里的自行車道；連任後提出的「2021-2026年自行車計畫」，更設定投入2.5億歐元（約當85.5億台幣）的經費，用以新建130公里的自行車道、將52公里的試驗自行車道改為實體自行車道，還有設置各式各樣自行車支援設施。

何孟樺續指，在具體的計畫與經費挹注下，巴黎自行車道的建設確實有效地推動了城市交通轉型。2024年媒體報導，巴黎市中心的自行車旅次佔比已經達到11.2%，超越汽車的4.3%；而在市郊與市中心之間的旅次，自行車也以14%的佔比，超越汽車的11.8%。

回頭來看，蔣市長已經執政兩年半的台北市，除了推出Youbike前30分鐘免費，繼續高喊綠運輸70%目標外，並沒有看到對實體自行車道的建設有整體的規劃。在六月初的索資中，交工處更表示，2023年以來，手邊並無任何自行車道工程專案，蔣市長宣稱 Youbike前30分鐘免費，造成約25%市民從私有運具轉向大眾運輸。但根據交通部剛公佈的《113年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析》，這個講法顯然是誇大了。

何孟樺分析，交通部的調查指出，2024年台北市的私人機動運具市占率，較2022年減少1.9%，來到37%；但同一年的公共運輸市占率為38.3%，只比2022年的37.2%增加1.1%，仍未回到疫情前40%以上的水準。這顯示，Youbike前30分鐘免費帶來的運輸轉移效果，十分有限，事實上，全世界重視自行車交通的城市，無不將重點放在自行車道的建設。不僅是蔣市長現在所在的巴黎是這樣，他曾經參訪的紐約、新加坡也是如此，去年參訪的紐約，在2024年新建、更新了95公里的自行車道；前年參訪的新加坡，也設下2030年前完成1300公里的自行車道網的目標。

何孟樺怒批，如果蔣市長真心想要推動自行車運輸。那麼，他在看了紐約、看了新加坡之後，就應該加速來做了，但蔣市長並沒有這樣做。如今到了巴黎，才想起「值得借鏡學習」，不免讓人感到，蔣市長是不是又是說說而已？巴黎自行車道「值得借鏡學習」的，絕對不只是「清晰可辨的自行車道能有效提升騎乘安全與舒適性」，蔣市長美照擺拍之餘，也應該要知道，這些自行車道不是憑空出現，而是巴黎市有計劃、有目標，經過多年推動的成果。

何孟樺直言，蔣市長如果真的想要向巴黎借鏡學習，那就更應該加緊努力，在最後一年半的任期內，對台北市的自行車道建設，提出整體的規劃方案，積極改善台北市自行車道的串連性，以及人車共道所產生的用路衝突。而非毫無章法，信口開河，在鏡頭面前「說說蔣」，鏡頭後卻「以後再蔣」；最後又一時興起，像公館圓環拆除一樣，變成「突襲蔣」！

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