多國大批臉書社團無故「被消失」 吳靜怡：自動化審查易釀廣泛錯誤

昨日起臉書驚傳有大量社團無故「被消失」，有網友統計受害名單甚至已超過100個。今上午媒體人吳靜怡也分享此事，並指目前包括美國、印尼、加拿大、泰國、越南等地也都傳出大規模災情。圖為示意圖。（法新社）

2025/06/25 09:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨日起臉書驚傳有大量社團無故「被消失」，許多網友陸續回報災情，哀號常看的社團在一夜之間突然被大量消失，有網友統計受害名單甚至已超過100個。今上午媒體人吳靜怡也分享此事，並指目前包括美國、印尼、加拿大、泰國、越南等地也都傳出大規模災情，臉書也表示已確認是「技術故障」。吳靜怡質疑，自動化審查雖然可以擴大規模和速度，卻容易過度造成廣泛的錯誤化，她也建議用戶「社群辛苦經營，不能放在單一社群上」。

針對臉書社團驚傳大規模「被消失」，吳靜怡今上午在臉書發文呼籲「各位社團管理員請注意，不要動！Facebook社團爆大規模故障，引發AI管理爭議！」她表示昨日開始臉書Facebook（Meta）社團功能在全球出現大規模異常，包括美國、印尼、加拿大、泰國、越南及台灣等地，數以千計的社團突然被「停權」或「消失」，而且管理員會接到異常警告，像是被指涉及「恐怖主義」、「裸露內容」等，但絕大多數受影響的社團內容是健康正常的。

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吳靜怡表示，Meta對此也正式回應，已確認這是「技術故障」，正積極修復中，目前建議管理員暫緩任何操作，包含申請恢復、改動設定或發布內容，以免加劇問題。

吳靜怡直言，現在社群開始自動化審查，雖然可以擴大規模和速度，卻容易過度造成廣泛的錯誤化，在無人監控的情況下，可能導致大量無辜社團被連坐處罰，若Meta無法有效解決，未來恐難再說服用戶信任AI管理。

吳靜怡在文末也強調，這次社團「集體遭凍結」事件，不僅是一次技術故障，更是要大家注意，社群辛苦經營，不能放在單一社群上。

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