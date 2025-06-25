「高鐵2.0」宣布啟動 新世代列車與數位轉型全面升級

高鐵預計明年引進新世代列車，全部車站也將增設月台門、強化工程安全結構，建置新世代票務系統以及自動售票系統等，也會推「數位回數票」。（資料照，記者吳亮儀攝）

2025/06/25 09:28

〔記者吳亮儀／台北報導〕立法院交通委員今天（25日）邀請台鐵公司新任董事長鄭光遠、高鐵公司新任董事長史哲報告舉行專案報告。高鐵公司也發表「高鐵2.0」計畫，除了預計明年引進新世代列車外，還包括全部車站增設月台門、強化工程安全結構，以及數位轉型，建置新世代票務系統以及自動售票系統等，甚至會推「數位回數票」。

高鐵公司預計明年引進新世代列車、後年上路。高鐵公司表示，除了新世代列車引進外，目前將推動「高鐵2.0」專案，範疇將涵蓋品牌體驗、車站及列車設施、旅客服務與數位資訊服務等面向，希望帶給民眾嶄新的高鐵體驗。

請繼續往下閱讀...

高鐵通車營運已超過18年，高鐵公司表示，除因應旅運需求成長需新購列車外，車站與既有列車的各項旅運服務硬體設備逐漸老舊，另因應高齡化社會的旅客需求轉變，原設計也有需調整改善之處，因此全面檢視車站與列車各項服務設施設計，逐步進行更新與改善以適應社會經濟發展的需要。

高鐵公司說明，車站與列車相關工程包括增設車站月台門、車站旅客用電梯汰舊換新、車站廁所哺乳室改善、新竹站整體雨遮及公車月台調整、列車洗手間改善、列車旅客資訊系統汰換等工程。

值得注意的是，高鐵公司也指出，新世代自動售票系統車站設備雲端化及無紙化、數位版回數票、定期票及電子優惠券系統的建置，推動站內通路票證無紙化，透過電子QR code過閘等行動方案，讓旅客持用手機即可購買使用，進而提升窗口售票效率並減少紙張資源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法