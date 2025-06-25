日月潭除「惡霸」魚虎 奇襲魚巢「搗蛋」團滅

日月潭正值「湖中惡霸」魚虎繁殖季，漁民以箱網設置魚巢，成功吸引魚虎配對產卵。（民眾提供）

2025/06/25 09:21

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭最近正值「湖中惡霸」魚虎繁殖季，在潭邊枯枝倒木處可見魚虎產卵，當地漁民利用魚虎習性，在箱網設置魚巢，成功吸引魚虎配對產卵，待魚虎離去，再將魚卵撈起破壞，透過「搗蛋」奇襲，讓魚虎「蛋」盡援絕「團滅」，阻斷繁衍機會。

漁民表示，潭區魚虎經過這幾年的觀察，發現繁殖期喜歡在有枯枝堆積的岸邊產卵，且活動水域有高度重複性，他便運用這種習性，到魚虎經常出沒的地點設魚巢，破壞其在潭邊產下的魚卵，讓潭區喜歡吃魚卵的魚類「紅魔鬼」取食，造成魚虎無法順利繁衍。

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他還利用潭面上的箱網，以植栽設置多個魚巢，模擬魚虎喜歡的交配環境，成功吸引魚虎產卵，待魚虎離去後，再把魚卵全都撈起破壞，讓魚卵無法孵化，從源頭斷絕繁殖機會，大大降低魚虎族群數。

漁民說，最近也趁魚虎到箱網附近活動時，伺機捕獲大魚虎，經剖肚發現魚體內都已有抱卵，顯示目前正是魚虎交配繁殖期，若能多吸引一些魚虎到魚巢產卵，再透過「搗蛋」剷除魚卵，今年魚虎繁殖數量就可望能下降，有助維持潭區魚類多樣性。

日月潭正值「湖中惡霸」魚虎繁殖季，漁民捕獲大魚虎，剖肚發現都已抱卵。（民眾提供）

日月潭漁民以箱網設置魚巢吸引魚虎產卵，再將魚卵撈起破壞，讓魚虎無法繁衍。（民眾提供）

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