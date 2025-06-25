獨角仙也愛新車？中古車行「貴客」臨門 挑了全場唯一新車

彰化縣中古車行老闆陳永聰，在全場唯一的新車引擎蓋發現獨角仙。（陳永聰提供）

2025/06/25 09:08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興鄉順興中古車行，全場只有1輛新車，突然引擎蓋上出現了1隻獨角仙，令業者陳永聰嘖嘖稱奇，直呼連獨角仙都喜歡新車，明明附近沒有光蠟樹，獨角仙都來了！

彰化縣退休生物老師李志穎說，一般人都誤以為只有光蠟樹才能看到獨角仙，其實，獨角仙的幼蟲期約有10個月，成蟲只有1個月。幼蟲也就是俗稱「雞母蟲」以腐植土為食，主要是吃枯枝落葉被真菌分解的菌絲。

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因此，李志穎強調，獨角仙不只是會出現在像八卦山的山區，在海邊的防風林也可以看到，或是附近友善耕作或是休耕農地，因為有足夠的枯枝落葉形成的腐植質，幼蟲就有食物來源，都有機會可以發現獨角仙。另外，獨角仙有翅膀，也會飛，大約可以飛100多公尺，也有可能從其它地方飛過來。

順興中古車行老闆陳永聰表示，他的車行專賣中古車，全場只有一輛新車，為何只有一部新車，因為這是俗稱「全新的二手車」，也就是業界「業績車」，為了衝業績，而已經領牌的車輛，因為已經領牌再轉賣，也被視為可遇不可求的「全新二手車」，價格會比全新車來得低一點。

陳永聰說，他的中古車行第一次看到獨角仙，剛好就在全場唯一的新車引擎蓋上，原本想要飼養，但又怕養不好，乾脆特地載著獨角仙到八卦山區有光蠟樹的地方來放生。

彰化縣中古車行老闆陳永聰，在全場唯一的新車引擎蓋發現獨角仙。（陳永聰提供）

彰化縣中古車行老闆陳永聰，在全場唯一的新車引擎蓋發現獨角仙。（陳永聰提供）

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