未來一週持續炎熱！明起至下週一午後降雨增多 慎防雷雨

氣象專家指出，今日各地晴朗，明日、週五天氣仍偏熱，但大氣不穩定度提高，午後雷陣雨有延續至晚間的機率，週六至下週一台灣附近水氣增多，午後持續有局部短暫陣雨或雷雨，但對流略增強、影響範圍略擴大。（資料照）

2025/06/25 09:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今日各地晴朗，高溫上看36、37度，明日、週五天氣仍偏熱，但大氣不穩定度提高，午後雷陣雨有延續至晚間的機率，週六至下週一台灣附近水氣增多，午後持續有局部短暫陣雨或雷雨，但對流略增強、影響範圍略擴大。專家也提醒，目前在西北太平洋及南海海域分別有有熱帶性低氣壓TD03及熱帶擾動96W，但成颱的機會不大，不過外圍雲系會跟著北上，水氣就會影響到台灣。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地晴朗午後多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中仍有局部較大雨勢。今日各地區氣溫為：北部23至37度、中部24至36度、南部23至36度、東部23至36度。

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吳德榮表示，明日、週五「高空冷心低壓」移入，各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但大氣不穩定度提高，午後的局部短暫陣雨或雷雨，有延續至晚間的機率；週六至下週一各地為晴午後多雲，天氣偏熱，但台灣附近水氣增多，午後有局部短暫陣雨或雷雨，對流略增強、影響範圍略擴大；未來五天皆應注意氣象署發布的即時訊息。下週二水氣減少，各地晴朗、午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週三至五的天氣，視熱帶擾動的發展及動向而定，需持續觀察。

吳德榮提到，根據最新歐洲系集模式模擬顯示，關島附近有「輕颱」發展，緩慢向台灣方向逼近；侵擾台灣的機率由第7天的10%，逐日提高至第10天的50%，威脅加大，但仍有「不確定性」，應密切觀察更新資料的調整。此外，南海未來三天亦有熱帶擾動發展，成「輕颱」的機率約在30%以下，但即使被命名，也是朝向海南島一帶，無侵台機率。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，目前，西北太平洋及南海海域計有熱帶性低氣壓TD03及一熱帶擾動96W，均對我台灣無直接影響。根據今晨美國NCEP最新數值模式模擬顯示，原聖帕颱風持續往日本九州方向前進，由於環境垂直風切增大，不利於其繼續發展，在今晨已降為熱帶性低氣壓TD03，今日白天就有可能結束生命；另一方面，評估在南海的96W，將繼續往西北方向前進，由於同樣將進到垂直風切較大的海域，擾動結構受到破壞，後續再發展成颱的機會不大。

「林老師氣象站」也提醒，當96W運動的過程中，其外圍周邊的雲系也會跟著北上，預估從本週五起，部份外圍水氣就會開始北飄影響到台灣地區，尤其是南部及東南部地區會有局部短暫陣雨，降雨屬於間歇性特徵；其它地區則維持為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

「林老師氣象站」發文指出，目前，西北太平洋及南海海域計有熱帶性低氣壓TD03及一熱帶擾動96W，均對我台灣無直接影響。不過96W運動的過程中，其外圍周邊的雲系也會跟著北上，預估從本週五起，部份外圍水氣就會開始北飄影響到台灣地區。（圖擷自臉書）

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