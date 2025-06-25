臉書大屠殺！網哀號逾百個社團被消失 國外也回報災情

昨深夜至今晨在網路社群可看到，陸續有網友PO文抱怨，常看的臉書社團突然被消失，有細心網友更將發現的消失名單整理成串，受害的社團數量甚至已超過100個，包含「路上觀察學院」、「輕檔車俱樂部」、「小廢物俱樂部」等均受害。（圖擷自臉書）

2025/06/25 08:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕作為社群巨擘，截至去年統計，臉書仍有大約30億用戶，但在網路上也時常可看到網友表示自己的帳號無故被停權或盜用，昨日更有網友發文整理，有大量臉書社團於昨晚不明原因被關閉，根據網友計算至少有50個臉書社團在一夜之間被消失，後續累積甚至已超過100個，且災情遍布國內外。

有人更指社團在消失前名稱會被改成「Group title pending（團體名稱待定）」，對此有網友也諷刺「整理一下被變不見的社團清單，一整排都是Group title pending」。

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昨深夜至今晨在網路社群可看到，陸續有網友PO文抱怨，常看的臉書社團突然被消失，有細心網友更將發現的消失名單整理成串，至少有50個臉書社團在一夜之間被消失，後續有網友持續更新，受害的社團數量甚至已超過100個，許多網友回報時更指，社團名稱會被改成「Group title pending（團體名稱待定）」，然後就無預警被消失。

根據實際搜尋顯示，包含「路上觀察學院」、「新世紀福音戰士資訊交流社」、「輕檔車俱樂部」、「貓咪也瘋狂俱樂部」、「動漫同人資訊社」、「小廢物俱樂部 」、「台灣Vtuber同好會」、「亞洲cosplay同好」等社團，已陸續有管理員或網友回報已被消失，目前能看到的也只剩一些類似或同名的社團，但與原本被消失的社團並非同一個。

有些社團也紛紛透過粉專或其他帳號發文表示自己也受害，像是「路上觀察學院」的管理員指出，「剛剛臉書又双叒叕把社團停權了，這次給出的理由是違反《社群守則》中有關危險組織和人物的規則」、「我們也在第一時間提出申訴，申訴後臉書馬上承認錯誤。But，雖然他承認錯誤且說會恢復社團，但實際上沒有恢復」。

「輕檔車俱樂部」也透過粉專發文指出，「目前輕檔社團同樣陷入這波全球性影響社團被屏蔽，已尋正規管道申訴中，請各位車友要聊天可暫洽我們的官方社群度過」。

黃士修今晨也發文稱「6月25日半夜12時許，『核能流言終結者聊天室』社團被停權。理由是『社團名稱支持危險的人物或組織』」、「是社團名稱出問題，所以變成 Group title pending 狀態。隨後，『我被黃暐瀚封鎖了2.0』社團也被停權，理由同上」。

這些情況持續引發更多網友關注，有網友更質疑「被駭客攻擊？」、「應該是惡意攻擊」、「我看到的都是攻擊動漫遊戲相關的社團，怎麼路觀也會」、「我和其他社團管理發現，這可能是有人用AI審查的BUG惡意檢舉導致的大規模災情，目前我家社團也出問題，複審通過了，但也遲遲沒有恢復」。

在美國最大鄉民論壇Reddit上也有網友表示，「不只一個大型社團被錯誤暫停，像是五萬人規模的技術社團，連備份社團和粉專也被牽連」。

此外，也有網友稱「謝謝祖X伯沒有把我的社團變成Group title pending」，還有網友諷刺「整理一下FB已經祖刻薄bang不見的社團清單：Group title pending、Group title pending、Group title pending、Group title pending、Group title pending、Group title pending」、「探索發現很多社團名稱都被變成 Group title pending，駭客別鬧了」。

昨深夜至今晨在網路社群可看到，陸續有網友PO文抱怨，常看的臉書社團突然被消失，有細心網友更將發現的消失名單整理成串，受害的社團數量甚至已超過100個，包含「路上觀察學院」、「輕檔車俱樂部」、「小廢物俱樂部」等均受害。（圖擷自臉書）

昨深夜至今晨在網路社群可看到，陸續有網友PO文抱怨，常看的臉書社團突然被消失，有細心網友更將發現的消失名單整理成串，受害的社團數量甚至已超過100個，包含「路上觀察學院」、「輕檔車俱樂部」、「小廢物俱樂部」等均受害。（圖擷自臉書）

昨深夜至今晨在網路社群可看到，陸續有網友PO文抱怨，常看的臉書社團突然被消失，有細心網友更將發現的消失名單整理成串，受害的社團數量甚至已超過100個，包含「路上觀察學院」、「輕檔車俱樂部」、「小廢物俱樂部」等均受害。（圖擷自臉書）

有網友發文整理，有大量臉書社團於昨晚不明原因被關閉，根據網友計算至少有50個臉書社團在一夜之間被消失，後續累積甚至已超過100個，且災情遍布國內外。（圖擷自臉書）

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