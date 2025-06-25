06/25 各報重點新聞一覽

賴清德總統昨晚出席「團結國家十講」第二講。（記者李容萍攝）

2025/06/25 06:34

自由時報

賴：透過選舉、罷免 打掉雜質 團結合作 是台灣最大公約數

賴清德總統展開「團結國家十講」，他昨晚出席桃園市客家青年會論壇，進行主題「團結」的第二講中表示，前總統蔡英文任內拋出的「四個堅持」，超過八成民眾認同，已是台灣人民最大公約數，要用民主淬鍊出國家團結力量，透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票，像是打鐵鑄劍，百煉成鋼、打掉雜質，守住民主鋼鐵般的意志。

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罷綠委涉連署造假 國民黨新北黨部書記長等31人起訴

新北地檢署偵辦罷免民進黨蘇巧慧、張宏陸、李坤城三名立委涉造假連署案，追出國民黨新北市黨部書記長陳貞容涉嫌授意區黨部幹部抄黨員名冊，共五十人集體犯案，製造二五六六份假連署；新北地檢署昨依違反個人資料保護法及刑法偽造文書罪起訴黨部書記長陳貞容等卅一人，十九名抄錄志工緩起訴，並請法院對陳貞容等六人從重量刑；至於罷免立委吳琪銘涉造假連署，尚在偵辦中。

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四海大哥偽鈔教主落網 搜出千萬假鈔 虛幣犯罪交易等流出恐10餘億

台北市警局刑警大隊破獲「槍、毒、偽鈔」三合一犯罪集團，逮獲具有四海幫海賢堂大哥身分、又被稱為「偽鈔教主」的呂宜哲等九人，搜出偽造新台幣千元鈔票一萬二七五六張及改造玩具槍、海洛因、依托咪酯等大量毒品，呂嫌供稱原料都是向蝦皮、露天平台購得，他再加以調配，警詢後依妨害國幣懲治條例、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦，正追查偽造貨幣流向。

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聯合報

以伊同意停火又互轟 川普怒斥雙方違反協議

美國總統川普廿三日宣布以色列和伊朗已同意完全停火，預計在停火廿四小時後宣告結束這場「十二天戰爭」。伊朗和以色列廿四日相繼表明同意停火，但在停火生效後，以軍仍以伊朗違規為由發動小規模空襲，讓川普怒斥以伊雙方不要違反停火，以色列已表示將收手。

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黑熊之死…人熊共處跨入雷區 開槍護管員披露心境

四月廿一日，一隻出現在花蓮卓溪的台灣黑熊在暗夜槍聲中倒下，扣下扳機的卻是肩負保育黑熊之責的林保署森林護管員，這起人熊衝突背後卻有著角色、文化與情感衝突。那一晚，開槍的原住民護管員到底經歷了什麼，讓他選擇對黑熊開槍？開槍當下，他又在想什麼？事發後，面對網路排山倒海的撻伐，與內心的價值衝撞，他是否曾後悔？這名護管員首度接受專訪，除了還原當晚場景，更完整披露心境。

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中國時報

停火協議岌岌可危 川普嗆以伊

中東局勢再度出現戲劇性發展，伊朗23日晚間向美軍駐卡達基地發射飛彈，但據稱在攻擊前就已知會美國及卡達，約6小時後，美國總統川普宣布以色列與伊朗同意「全面徹底停火」。停火於台灣時間24日中午12時生效，但很快又傳出以伊均違反協議，川普怒斥雙方，並敦促以色列停止投彈，甚至一度爆粗口，稱以伊「都不知道自己他X的在幹什麼」。

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美眾院通過法案 挺台加入IMF

美國眾議院23日口頭無異議通過《不歧視台灣法案》（Taiwan Non-Discrimination Act），要求美國倡導台灣加入國際貨幣基金（IMF）。學者表示，美國力挺可使台灣能見度提高，但預料將遭大陸反對，後面還有很多關卡要走。

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涉幽靈連署 國民黨已4黨部起訴

北市刑大破獲「槍、毒、偽鈔」三合一的犯罪集團，查扣偽鈔和槍械毒品贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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