高溫恐破36度！午後降雨範圍擴大

中央氣象署表示，今天午後西半部平地有局部短暫雷陣雨，中南部及北部山區更易有局部大雨。（資料照）

2025/06/25 06:41

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（25日）各地大多為多雲到晴，恆春半島及清晨上午的中南部地區有零星短暫陣雨，午後雷陣雨從山區發展後會往西半部擴展，各地山區及西半部平地午後都會有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區容易出現局部大雨，中南部山區更有局部短延時豪雨發生的機率，中午過後請留意天氣變化。

天氣炎熱，各地高溫約32至35度，大台北、中南部及花蓮有局部36度以上高溫發生機率，中午前後紫外線偏強，外出請注意防曬並多補充水分；各地低溫則約25至27度。

請繼續往下閱讀...

今年第2號颱風「聖帕」已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓。

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級，零星地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

明天（26日）各地大多為多雲到晴，恆春半島有零星短暫陣雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區並有局部大雨發生的機率。

27日、28日各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，27日清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。

29日至7月1日南方雲系北移，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，29日、30日中部地區亦有局部短暫陣雨，中南部地區並有局部較大雨勢發生的機率。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 27 ~ 35 28 ~ 34 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法