高雄輕軌C24運量連霸17月 前5名帶動人氣「鐵三角」

高雄輕軌逐漸擁有穩定客群，且持續增加中。（記者王榮祥攝）

2025/06/25 00:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌上半年各站運量前5名，與去年上半年前5名排序完全一樣，勾勒出輕軌人氣「鐵三角」；其中穩居第一的C24愛河之心站更已連霸17個月，上半年運量比去年同期大漲28%。

高雄輕軌去年元月成圓，全長22.1公里、共38站，成圓首年平均每日運量約3萬4千餘人次。

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代操作輕軌的高雄捷運公司統計，今年上半年輕軌日均運量約37004人次，比去年同期增加1.8%，特別的是運量前5名車站，跟去年上半年排序完全一樣，且各站日均運量都有增加。

高捷說明，上半年前5名車站依序為C24愛河之心3767（人次、日均運量、統計至6月23日）、C5夢時代2767、C14哈瑪星2565、C3前鎮之星2540、C12駁二大義1991。

其中C24愛河之心已連17個月冠軍，預料今年6月仍是第一，上半年日均運量3767人次，比去年同期2941人次大漲28%，漲幅較小的C12駁二大義也有3.6%。

高捷分析，C24愛河之心站與高雄捷運R13凹子底站可轉乘，加上幾年有鄰近的義享天地與凹仔底商圈持續帶動人潮，接續還有富邦凹子底案商業區持續闢建中，霸主地位未來幾年將很難動搖。

此外，高捷前5大車站集中在高雄三大商圈，包括C24愛河之心在凹子底， C5夢時代與C3前鎮之星都在夢時代旁，C14哈瑪星與C12駁二大義屬同區域（哈瑪星與駁二），堪稱輕軌現階段人氣鐵三角，這5處輕軌車站也都距離高捷車站不遠，凸顯大眾運輸轉乘對該區發展與整體商機的效益。

高雄輕軌今年上半年運量前五名車站，勾勒出輕軌人氣鐵三角。（高捷提供）

高雄輕軌C24愛河之心站，在輕軌成圓後連霸17個月的運量冠軍。（記者王榮祥攝）

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