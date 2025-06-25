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    近5年新高！台南木瓜搶手 批發價每台斤26元原因曝

    台南木瓜熱賣，目前的產地批發價格，幾是以往同期的2倍。（記者吳俊鋒攝）

    台南木瓜熱賣，目前的產地批發價格，幾是以往同期的2倍。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/25 00:12

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南木瓜主要「競爭對手」，去年受颱風影響仍在復耕階段，減產效應下台南木瓜買氣持續熱絡，市場搶手，帶動行情，現階段批發價格幾乎是以往同期的2倍。

    台南山上區農會總幹事許弘霖說，除了同期的夏季水果都銳減之外，去年颱風接連來襲，有些地區的木瓜樹嚴重毀損，重新栽種到採收，至少要10個月，目前仍在復耕階段，因此整體產量估計僅是以往的5成，進而帶動價格。

    山上區是台南木瓜重要產地之一，青農張雅柔表示，以往進入6月後，因芒果開始採收，尤其最討喜的愛文，民眾爭相嚐鮮，至於1年4季都有的木瓜，市場關注度遞減，進而影響銷量，行情也會逐漸滑落，每台斤產地批發價格不超過15元，有時甚至慘跌至個位數。

    不過張雅柔提到，目前木瓜產地批發價每台斤達26元，是近5年來同期最高，顯見熱賣程度；除了芒果之外，芭樂、酪梨的收成也都有減少，「競爭效應」降低，助長買氣。

    張雅柔指出，夏秋是木瓜最好吃的季節，雖然目前價格較以往高，但比起一些市場主力水果，仍相對便宜，值得推薦。

    芒果減產，木瓜搶手，價格看俏。（記者吳俊鋒攝）

    芒果減產，木瓜搶手，價格看俏。（記者吳俊鋒攝）

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