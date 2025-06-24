屏東「鐵皮卡」堅果香耐喝 邁向生豆冷藏里程碑

屏東縣原鄉咖啡聯盟爭取冷藏櫃，首批就放2包咖啡生豆。（記者陳彥廷攝）

2025/06/24 22:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東原鄉的咖啡品質好風味佳，但以往囿於冷藏保存設備不足，種出的優質咖啡豆卻在保存階段功敗垂成，為提昇品質，屏東縣原鄉咖啡聯盟主動規劃設備補助計畫並爭取縣議員支持，獲得屏縣府補助30萬元經費建置冷藏櫃，昨天正式啟用，聯盟理事長莊德才強調，此舉將有助於提升整個屏東咖啡的產業價值。

屏東縣首個咖啡冷藏設施經原鄉咖啡聯盟爭取，設置於主要產地泰武鄉的佳平村，今天在屏縣府原民處長陳美鈴、泰武鄉長潘明福及縣議員林采穎等人共同揭牌後，2包10公斤重的咖啡生豆也被送入冷藏櫃，也代表著屏東的咖啡產業，正式邁入新里程碑。

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屏東現有約350公頃咖啡園，集中在山區並以「鐵皮卡」為大宗，莊德才說，屏東的鐵皮卡耐喝，咖啡農也都相當用心的種植及採收，但以往在屏東縣政府所舉辦的年度「屏東精品咖啡豆評鑑」中，常會見到部分咖啡農因儲存條件不佳，導致生豆品質下降，進而影響評分結果，甚至最後無法達到80分的精品咖啡標準門檻，不僅咖啡農是血本無歸，對整體行銷及形象都造成影響及挑戰。

莊德才指出，聯盟目前有60多名成員，長年下來咸認在屏東高溫且易雨下的保存不易，因此向屏東縣議長周典論及多位議員爭取冷藏設施，由屏東縣政府補助30萬元經費建置冷藏櫃，未來冷藏櫃可供採收與乾燥、後製處理完成後的半成品生豆，就可存放於恆溫、恆濕的環境。

莊德才說，這是屏東咖啡產業的首個冷藏櫃，約3坪空間可儲存1噸以上咖啡生豆，平均溫應會設置在12度並保持恆濕，即可有效抑制咖啡豆氧化、吸濕與變質的問題，進而延長保存期限並穩定品質，對整體咖啡形象及產業價值都相當有助益，採使用者付費未來若有需求還會持續擴點。

該聯盟前理事長、現任執行秘書張金山指出，過季豆的味道杯測師都能聞得出來，而保存不佳者不僅風味消失，甚至會產生俗稱的「臭噗味」，影響整體形象甚鉅。屏東的咖啡產季主要是每年9月到隔年2月，在豆子乾燥後送入冷藏櫃減緩風味的流失，長時間維持其風味與新鮮度。

陳美鈴表示，屏東咖啡品質極佳，但會因為儲存過程出現極大落差，因此補助設置冷藏櫃，今年並委託國立屏東科技大學實質走入咖啡園與咖啡農、店家田調，並盤點各項數據及資源，盼支持咖啡農全力發展，創造屏東原鄉的咖啡盛況。

屏東縣原鄉咖啡聯盟爭取冷藏櫃，提升保存階段的咖啡生豆品質。（記者陳彥廷攝）

屏東縣原鄉咖啡聯盟爭取冷藏櫃，提升保存階段的咖啡生豆品質。（記者陳彥廷攝）

屏東縣原鄉咖啡聯盟爭取冷藏櫃，提升保存階段的咖啡生豆品質。（記者陳彥廷攝）

屏東縣原鄉咖啡聯盟爭取冷藏櫃，提升保存階段的咖啡生豆品質。（記者陳彥廷攝）

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