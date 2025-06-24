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    全中運、總統教育獎報佳績 謝國樑設宴頒獎

    2025年總統教育獎名單日前出爐，國立基隆高中王辰瀚（右一）、明德國中的謝昇舜（左三）、二信高中王實修（左二），獲得總統教育獎。和平國小的林琡旋（右二）獲得入圍。（圖為基隆市政府提供）

    2025年總統教育獎名單日前出爐，國立基隆高中王辰瀚（右一）、明德國中的謝昇舜（左三）、二信高中王實修（左二），獲得總統教育獎。和平國小的林琡旋（右二）獲得入圍。（圖為基隆市政府提供）

    2025/06/24 22:07

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府今天（24日）晚間舉辦「114年全國中等學校運動會暨全國小學田徑錦標賽表揚大會」及「總統教育獎得主接見晚宴」，基隆市長謝國樑表揚基隆學子，感謝學生與教練們的努力，並鼓勵更多年輕人勇於追夢、挑戰自我，持續為基隆爭光。

    謝國樑表示，無論在運動場上或人生舞台上，基隆孩子們的表現是全市的驕傲。他感謝教練長年來的辛勞與奉獻，也特別提到市府近年持續提升選手待遇與訓練環境，包括推動「潛優選手黃金計畫」、強化營養與訓練補助、提高代表隊規格等，就是希望讓每位學生無後顧之憂，全力發揮潛力。

    另外，在總統教育獎部分，今年基隆市共有四位學生入圍，創下歷年最佳紀錄。來自明德國中的謝昇舜、二信高中的王實修與國立基隆高中的王辰瀚，皆以堅定信念與卓越成就獲得全國肯定。和平國小的林琡旋同學也展現出深具啟發性的學習歷程，受到評審與市府高度肯定，象徵基隆教育展現多元生命力與溫暖力量。

    運動方面，基隆市代表隊在114年全中運創下近20年最佳成績，勇奪8金7銀8銅，表現亮眼；全小運亦表現優異，不僅於「田徑三項全能」拿下第6名，更在3000公尺競走與接力賽事中接連刷新全市紀錄，充分展現選手日常訓練成果。

    教育處長徐嬿立指出，基隆體育近年透過資源整合與制度改革，落實「目標化訓練、重點式培訓、經費妥善分配」三大原則，讓有限資源發揮最大效益。她再次感謝教練及選手們的堅持及努力不懈的精神，展現自我，在競技舞台上綻放光芒。

    圖為基隆市長謝國樑接見跆拳道表現優異的選手。（圖為基隆市政府提供）

    圖為基隆市長謝國樑接見跆拳道表現優異的選手。（圖為基隆市政府提供）

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