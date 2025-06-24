週三中南部山區防豪雨 大台北、中南部高溫飆36度

週三全台多雲到晴，中南部地區與北部山區須慎防午後雷陣雨。（資料照）

2025/06/24 22:18

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（25）日全台各地天氣多雲到晴，大台北、中南部及花蓮高溫上看36度以上；午後雷雨範圍擴大，中南部地區與北部山區可能出現局部大雨，中南部山區嚴防豪雨。

中央氣象署預報，週三恆春半島有零星短暫陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後雷雨的範圍會向西半部擴展，西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區容易有局部大雨發生，尤其中南部山區有局部短延時豪雨發生的機率。氣象署提醒，中午過後外出請留意天氣變化，建議攜帶雨具備用。

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氣溫方面，週三台高溫約32至35度，大台北、中南部及花蓮有局部出現36度以上高溫的機率，中午前後、尚未下雨之前仍然悶熱，紫外線強烈，民眾應注意防曬並多補充水分；各地低溫則落在25至27度之間。

天氣風險公司指出，週三各地為晴午後多雲短暫雨的天氣型態，白天中南部內陸地區及雙北仍有35度以上高溫出現。午後雷陣雨的雨區擴大，將延伸至西半部，苗栗以北及中部的近山地區須注意偶較大雨勢發生。

週四則水氣增多，南部為多雲有短暫雨天氣，其餘地區維持晴午後多雲雷陣雨天氣，預報顯示雙北及近山地區局部仍偶有較大雨勢機會，各地氣溫悶熱，高溫仍有33~36度。

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紫外線方面，週三台北市、新北市為「高量級」，台東縣、金門縣、澎湖縣為「危險級」，其他縣市為「過量級」。

根據環境部預報資訊顯示，週三全台環境風場為東南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級，零星地區短時間可能達橘色提醒等級，提醒北部地區民眾仍應留意外出時的空氣狀況。

週三各地白天高溫約32至35度，大台北、中南部及花蓮有局部地區可能超過36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週三台北市、新北市為「高量級」，台東縣、金門縣、澎湖縣為「危險級」，其他縣市為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週三環境風場為東南風，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級，零星地區短時間可能達橘色提醒等級，提醒北部民眾需留意外出時的空氣狀況。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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