彰市第二條友善人行道6月底抓違停 大埔路人行道「路霸」卻死灰復燃。

彰化市中華路、和平路友善人行道最快6月底啟用，警方將開抓違停。（記者湯世名攝）

2025/06/24 21:55

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市大埔路友善人行道近4個月來共取締195件汽機車違停，其中機車33件、汽車162件，全部開罰600元以上、1200元以下罰鍰，不過有民眾發現，以腳踏車、店招占用人行道的「路霸」死灰復燃，有鑑於中華路、和平路的第2條人行道最快將在6月底前啟用，民眾希望警方能加強取締，給行人安全行走空間。

大埔路施作總長1050公尺、寬0.9到1.2公尺的標線型人行道（友善人行道），噴上綠漆，機車停車區在人行道外，從2月14日起展開取締。彰化警分局統計，經過近4個月來執法，共開出汽車162件、機車33件違規停車，合計共195件。

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不過有民眾發現，近來大埔路違規停車現象有增多趨勢，許多汽車就大辣辣的停在人行道上，甚至還有店家施工時的大、小貨車也都停在人行道上，此外，許多機車停放有橫停、直停等方式，顯得相當凌亂，更有居民、店家直接把腳踏車、店招放在人行道上，讓「路霸」有死灰復燃的現象，明顯都屬於違規。

除了大埔路，第2條人行道已在中華路、和平路、光復路施工中，柏油路面與汽、機車停車格都已畫設完成，行人專用的綠色底漆也都陸續完成，全部工程預計6月底前完工。

警方則表示，目前還沒接到正式通知第2條人行道的完工日期，如接獲通知標線劃設完成，警方即開始取締，因此在正式劃設完成前都是宣導期。

大埔路友善人行道被店家擺放招牌。（民眾提供）

大埔路有許多車輛停在友善人行道上。（民眾提供）

大埔路有腳踏車放在友善人行道上，被民眾質疑是另類「路霸」。（民眾提供）

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