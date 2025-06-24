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    台北市兒童新樂園 28日「男團之夜」、29日「女團之夜」

    台北市兒童新樂園6月28日、29日晚間6點半至10點，舉辦「星動樂園」活動。（北捷提供）

    台北市兒童新樂園6月28日、29日晚間6點半至10點，舉辦「星動樂園」活動。（北捷提供）

    2025/06/24 21:46

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市兒童新樂園6月28日、29日晚間6點半至10點，舉辦「星動樂園」活動。週六「男團之夜」由人氣男團SEVENTOEIGHT、新生代男團AFTER SCOOL唱跳登場；週日「女團之夜」則有知名團體幻藍小熊（GENBLUE）開唱；台北捷運公司表示，門票即起可至Klook、ACCUPASS平台購買，暢玩15項遊樂設施、觀賞高空煙火秀及加入「台北捷運Go」會員送捷運點。

    北捷指出，當日憑票入場，可無限暢玩園區內15項熱門遊樂設施，體驗光XR實境遊戲如「星際謎域：宇宙探險者XR」、「蛋蛋大逃殺」。活動期間園區3樓摩天輪前，將有多組表演團隊演出，諸如螢光馬戲雷鬼秀、機器人LED炫光舞、蝴蝶造型踩高蹺、led立方光的律動等，結合燈光科技與絢爛舞蹈。

    北捷提到，現場設有胖卡美食市集，每日前500名入場者，可隨機獲得限量螢光小玩具1份。現場另將施放約120秒的高空煙火秀，園區也會限量販售「星動樂園」專屬周邊商品，搭配捷運站點設計任務，完成指定挑戰就能參加盲抽，還有機會獲得限量悠遊卡折價券50元。

    北捷說，活動兩天現場加入「台北捷運Go」App會員，立即送出限量捷運點20點；每日前500名完成集章活動，免費拿捷運點10點，詳細相關資訊可上北捷官網查詢。

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