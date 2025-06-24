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    澎湖青商關懷行動推進七美 發送民生物資

    民眾接受青商會物資，都相當高興。（馬公市公所提供）

    民眾接受青商會物資，都相當高興。（馬公市公所提供）

    2025/06/24 20:51

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際青年商會推動的「送愛無距離宅關懷活動」，今（24）日在七美鄉老人文康活動中心辦理今年第4場行動，針對在地弱勢家庭、獨居長者與清寒學童發送生活物資箱。

    今年澎湖國際青年商會資深會主席、馬公市長黃健忠偕同夫人張書瑜出席。黃市長表示「一箱物資的重量有限，但背後承載的是青年世代主動行動的力量與對在地家庭的惦記。」七美鄉長呂啟俊亦到場致意，肯定青商團隊深入離島、關懷基層的實際作為。他指出：「在資源有限的條件下，民間青年能主動走進七美，是對在地最溫暖也最有感的鼓勵與支持。」

    七美鄉代會主席陳吉富表示，這次活動並非單純的捐贈，而是一次有系統、結合在地力量的民間合作行動。「每一箱物資都是責任的體現，我們感謝青商會的行動力，也願意讓這份信任持續延續。」副主席張訓五指出，到場接受物資的家庭多來自漁業、零工與工地臨時工作背景，生活條件辛苦，卻不習慣主動求助。「這些物資箱的重量或許不大，卻能在心裡帶來一份長遠的安心與尊嚴。」

    澎湖國際青年商會會長林筠宸說明，七美站為今年「送愛無距離」行動的第4場，前3場分別於6月5日白沙鄉（關懷獨居長者）、6月6日望安鄉，以及6月8日於中正國中（針對清寒學生與弱勢家庭）舉行。此次發送之生活物資箱，每箱價值新台幣1仟元。

    此次活動由理事兼關懷愛心委員會主委呂呈諭統籌規劃，七美鄉代會主席陳吉富協助在地聯繫與行政安排。

    澎湖國際青商會前進七美致贈關懷民生物資。（馬公市公所）

    澎湖國際青商會前進七美致贈關懷民生物資。（馬公市公所）

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