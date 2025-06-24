小琉球海膽逾40萬顆！刺人又啃食珊瑚礁 志工忍密集恐懼移除

肚仔坪潮間帶海膽荒礁情形，讓人不免犯起密集恐懼症。（屏縣府提供）

2025/06/24 21:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣琉球水產動植物繁殖保育區的龍蝦洞及肚仔坪核心區自今年7月1日起，所有的水產皆列入不得採捕，但其中的梅氏長海膽與口鰓海膽，長年以來在島上可說是惡名昭彰，不僅時常螫到進入潮間帶的民眾，甚至還會以不同方式破壞珊瑚礁，形同「珊瑚礁啃食者」，屏東縣政府今天進行首度專案移除，緩解有害海膽造成當地變成「海膽荒礁」的海洋環境破壞。

小琉球肚仔坪潮間帶因幅員廣大，部分地區易達性差，因此長期以來皆有一定的保護程度，但近年因為過度捕撈減少了海膽的天敵，且生活污水的較高營養鹽致海膽食物增加，肚仔坪的海膽數量堪稱「失控」，最高峰時曾估計有多達80萬到100萬顆，讓當地珊瑚礁面臨「海膽荒礁」危機。

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屏東縣政府指出，過量的梅氏長海膽與口鰓海膽啃蝕珊瑚礁導致棲地破壞，讓礁體表面出現光禿且坑洞變多變大，整體的生物多樣性急劇下降，屏縣府委託中山大學研究團隊調查，發現從國際以往經驗來看，最有效的改善方式就是大規模人工移除，若移除覆蓋範圍超過70%就得以阻止海膽族群的擴張，避免珊瑚礁生態系徹底崩解。

「曾經因為下大雨讓海膽劇減！」，屏縣府海洋及漁業事務管理所指出，在前幾年因為強降雨，沖走營養鹽致海膽食物減少，因此讓大批海膽死亡，但存活數量仍超過40萬顆之譜且持續增加中，中山大學研究團隊回報首階段集中移除肚仔坪核心區內的海膽，以防止夏季大繁殖，今天的參與者包括經過環境教育課程的學員、當地居民及縣府同仁及全國海洋教育的種子教師，希望環境教育能從種子紮根萌芽。

今天約清除了2000顆左右的海膽，外界關心海膽外表長刺是否會有傷人風險，對此，屏縣府指出，海膽經敲碎死亡後，刺就會掉落，他們將海膽的生殖腺及內臟等灑在「亞潮帶」，將成為魚類與螃蟹的養分，回歸生態系循環，與刺皆是灑在人跡較稀少處，也會請潮間帶管理單位小琉球自然人文生態觀光協會合作告知。

由於當地海膽數量龐大且移除需配合大退潮作業，海漁所指出，未來雖納入核心區皆為保育對象，但將採專項分階段的專案移除，將由中山大學的團隊全力處理，未來也透過持續與在地社區及學校合作，透過環境教育活動提升民眾對海洋保育的認識與行動力，共同守護小琉球的珊瑚礁生態系。不僅是著手拯救小琉球的珊瑚礁，更是讓更多人了解海洋保育的重要性。未來，縣府期盼透過與琉球鄉在地社區與學校的共同參與，將保育理念深耕在地，共同攜手保護珍貴的海洋環境。

肚仔坪潮間帶海膽荒礁情形，讓人不免犯起密集恐懼症。（屏縣府提供）

參與民眾在肚仔坪核心區移除海膽。（屏縣府提供）

參與民眾在肚仔坪核心區移除海膽。（屏縣府提供）

參與民眾在肚仔坪核心區移除海膽。（屏縣府提供）

參與民眾在肚仔坪核心區移除海膽。（屏縣府提供）

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