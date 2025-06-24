彰化伸港青宅明動土 100戶只售不租

伸港青宅基地在轉角地段，周邊有12米與15米計畫道路，將規劃地上11層、地下1層大樓，共100戶住宅。（擷取青發處官網）

2025/06/24 20:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣喊出要在伸港鄉蓋「只售不租」的青年住宅，卻拖了7年，被員林青宅超車，讓不少人期待落空。如今終於有進展，縣府宣布明天（25日）將在伸港青年宅基地舉辦動土典禮，將成為彰化第2座啟動的青年住宅。

伸港青宅總預算達6.7億元，規劃地上11層、地下1層，共100戶，均為只售不租。已取得綠建築、智慧建築及耐震標章，預計2027年完工，規劃1到3房型，滿足不同家庭需求，基地內還設有2間店鋪及多功能集會空間，將引進物業管理系統，提升居住品質與社區管理效能。

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縣府表示，青年宅目的是提供年輕人安心成家的環境、減輕購屋壓力，未來仍會持續在各鄉鎮尋找合適基地興建更多青宅。

伸港青年宅基地位於建國十一街與什股九街交叉口，為都市計畫內的國宅專用區，面積2.12公頃，北側與西側緊鄰「公兒3」公園，環境寧靜。該案經內政部都委會審議通過，地目由國宅專用區變更為住宅區，未來也預留部分基地給中央興建「只租不售」的社會住宅。

原本第一期規劃為156戶住宅與20間店鋪、地上9層建築，後因面積調整，改為地上11層、地下1層，共100戶。 至於另一處位於員林的青年宅，則已於去年8月動工，目標在2026年6月完工。基地位於三條里條和街一巷旁，鄰近彰南運動中心、員林農工與黃昏市場，生活機能佳。

根據《彰化縣青年住宅興辦管理自治條例》，凡年滿20歲至未滿45歲、設籍彰化並累計滿3年、家庭成員名下無自有住宅，且公告現值總額未超過1000萬元者，都可申請青年宅。

員林青年宅設計外觀以簡約現代風格打造，圖為設計示意。（縣府提供）

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