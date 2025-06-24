冬天太長！社頭「無尾鳳梨」減產2成 熟客搶買價格看俏

彰化社頭特產「無尾鳳梨」今年受冬季延長影響，產期延後一個月，產量較往年減少約2成。（記者陳冠備攝）

2025/06/24 20:37

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉特產「無尾鳳梨」每年夏季進入盛產期，然而今年受冬季延長影響，產期延後一個月，產量較往年減少約2成。果農蕭家鏞表示，「無尾鳳梨」是社頭山腳路才有的特色，口感多汁酸甜，有的特色，但口感一樣多汁酸甜不打折，目前產地價格每台斤來到40元，預計產期至中秋節前，現在買正是時候。

社頭鄉鳳梨種植以「台農二號」為主，種植面積約10公頃，集中在山腳路一帶山區，有別一般鳳梨果實上有葉子，當地鳳梨採收前，會將葉子從下往上把鳳梨包起來遮陽，採收後將葉子切除，因此又有「無尾鳳梨」之稱。社頭鄉公所與社頭農會今日前往山腳路產區舉行行銷記者會，同時推出一系列以土鳳梨為主題的創意甜點，吸引消費者來嘗鮮。

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蕭家鏞表示，今年氣候變化異常，冬季時間拉長，導致開花期延後，目前產量較往年略減約2成，幸好品質不受影響，反而更具風味。他也說，「這味ㄟ無尾鳳梨，雖然貴一點，還是很多人搶著要」，今年產地價格落在每台斤35至40元間，現在到中秋節前所產鳳梨，是最好吃的時節。

社頭鄉長蕭俊二表示，當地出產的「台農二號」台灣土鳳梨，種在佈滿石礫的山坡地，因排水良好，加上農民管理技術成熟，所生產的土鳳梨口感極佳，有別於一般金鑽鳳梨，香氣更濃郁，果肉更細緻，且酸中帶甜，深受市場喜愛，也適合做糕點美食。

社頭鄉農會家政班現場示範鳳梨牛軋餅、鳳梨酥、涼糕、沙沙醬法國麵包等特色點心，吸引不少遊客現場試吃。社頭農會總幹事蕭良珍指出，社頭土鳳梨不僅可作鮮食，更適合製作加工品，家政班近年積極開發產品線，提升產值，也幫助果農延長銷售季。

社頭土鳳梨採收前，會將葉子從下往上把鳳梨包起來遮陽，採收後將葉子切除，因此又有「無尾鳳梨」之稱。（記者陳冠備攝）

社頭鄉鳳梨種植以「台農二號」為主，種植面積約10公頃。（記者陳冠備攝）

彰化縣社頭鄉特產「無尾鳳梨」進入盛產期，社頭鄉公所與社頭農會舉行記者會幫農民促銷。（記者陳冠備攝）

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