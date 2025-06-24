台南芒果現黑點？ 市府籲注意保存、選安心標章

台南市府法制處稽查了解芒果分類與標示情形。（圖由台南市府提供）

2025/06/24 20:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南號稱「芒果的故鄉」，現正值芒果產季，吸引不少消費者到台南玉井區青果集貨場採購各類芒果品嘗，日前有民眾發文抱怨到玉井青果集貨場買愛文，依攤販指示放3天，欲食用時打開發現芒果上有黑點，甚至流汁。市長黃偉哲要求法制處及相關局處稽查了解，確保各類芒果品質，並為消費者權益把關。

法制處表示，消保官今（24）日會同玉井區公所及農產運銷公司到青果集貨場瞭解，就集貨場攤商所販售芒果的品質進行訪查及價格標示宣導，經訪查的攤商，現場拆檢愛文、夏雪、水蜜桃芒果等不同品種芒果數簍，皆按果粒大小及等級分裝分級銷售。

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法制處表示，農業局及南市農產運銷公司已推行安心標章制度作為溯源機制，農民可建立自家品牌，也可避免因銷售者不明致品質控管不良時消費者無從申訴情事。市府亦不容許極少數不良攤商不當銷售，影響南市芒果香甜質佳及果農長期努力所積累的優質形象。

法制處呼籲果農及攤商應確保簍裝、盒裝芒果品質一致性，分級裝簍及分級售價，如未能於當日售出，應重新檢視芒果狀態，拆簍汰除熟爛果品重新分級裝簍，並應明確告知消費者果品等級及狀況。

此外，消費者選購簍裝、盒裝芒果時應選擇貼有安心標章果品，並當場逐一檢視品質與熟成度，又芒果是後熟性水果，如果未達一定熟成度放入冰箱冷藏將導致無法繼續熟成香甜度停滯，俗稱「啞巴」，亦會影響果品的品質及品感。

消費者購回後應正確保存，即先將包裝打開，視所購芒果熟成程度，芒果表皮上如尚有果粉，可置放於常溫通風陰涼處1-2天；若表皮已經出油則須以紙袋或報紙包好，放置冰箱內冷藏保存，可延長保存期限，增加香甜度及風味。

法制處表示，消費者倘遇消費爭議，可先行以拍照等方式保全證據，記明果農及店家的名稱至行政院消費者保護會網站使用24小時「線上申請」，或於上班時間撥打「1950」消費者服務專線向市府反映。

法制處進行宣導，呼籲果農及攤商應確保簍裝、盒裝芒果品質一致性。（圖由台南市府提供）

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